Red Kit, Taş Devri, Şeker Kız Candy, Temel Reis: Aslında Gerçek İsimleri Bambaşka!

Taş Devri, Temel Reis, Şeker Kız Candy, Red Kit... Birçoğumuzun çocukluğuna damga vuran bu çizgi filmlerdeki karakterlerin orijinal isimleri aslında bambaşka! Gelin hem 90'lara yolculuk yapalım hem de bu dünya tatlısı çizgi film karakterlerinin gerçek adlarını mercek altına alalım...