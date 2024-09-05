Red Kit, Taş Devri, Şeker Kız Candy, Temel Reis: Aslında Gerçek İsimleri Bambaşka!
Red Kit, Taş Devri, Şeker Kız Candy, Temel Reis: Aslında Gerçek İsimleri Bambaşka!
Taş Devri, Temel Reis, Şeker Kız Candy, Red Kit... Birçoğumuzun çocukluğuna damga vuran bu çizgi filmlerdeki karakterlerin orijinal isimleri aslında bambaşka! Gelin hem 90'lara yolculuk yapalım hem de bu dünya tatlısı çizgi film karakterlerinin gerçek adlarını mercek altına alalım...
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Ispanak yer, cılız vücuduna rağmen kaslarını göstermekten hiç çekinmez! 'Temel Reis' ya da diğer adıyla 'Popeye' yani 'Pörtlekgöz' onun adı aslında.
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Biz onu 'Temel Reis' sayesinde tanıdık, 'Safinaz' dedik, bağrımıza bastık. Halbuki onun adı 'Olive Oly' yani 'Zeytin Oly'.
'Şeker Kız Candy' gelmiş geçmiş en popüler animelerden biri. Orijinal adı 'Candy Candy' olan bu animenin adını Türkçeye çevirdiğimizde 'Şeker Şeker' ismiyle karşılaşıyoruz.
'Red Kit'i izlemeyen var mıdır, zor. Hepimize 'Vahşi Batı' sevgisi aşılayan 'Red Kit'in gerçek adı 'Lucky Luke' yani 'Şanslı Luke'.
'Susam Sokağı'nın müdavimlerinden 'Edi' ve 'Büdü' 90'ların iz bırakan şarkıcılarından Rüya Ersavcı'nın 'İstemiyorum Baba' şarkısının sözlerinde bile karşımıza çıkmıştı. Halbuki onlar 'Bert' ve 'Ernie'ydi!
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Fred Bey ve ekibinin yer aldığı 'The Flinstones' yani 'Çakmaktaşlar'ı biz daha çok 'Taş Devri' olarak biliyoruz tabii.
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