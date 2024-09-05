Hande Yener'in 18 Yıl Önceki 'Apayrı' Dönemlerinden Bir Video "Eskileri Boşuna Övüp Moda Yapmıyoruz" Dedirtti

2006 yılının hemen başında 'Apayrı' albümünü yayınlayan Hande Yener, dönemin en popüler eğlence programlarından 'Televizyon Makinası'na konuk olur ve Okan Bayülgen karşısında adeta sözlüye kaldırılır! Hande Yener'in bu zorlu anların üstesinden gelip sadece şarkı söylediği anlar X kullanıcıları arasında epey bir popüler olmuş durumda...