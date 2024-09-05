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Hande Yener'in 18 Yıl Önceki 'Apayrı' Dönemlerinden Bir Video "Eskileri Boşuna Övüp Moda Yapmıyoruz" Dedirtti

Hande Yener'in 18 Yıl Önceki 'Apayrı' Dönemlerinden Bir Video "Eskileri Boşuna Övüp Moda Yapmıyoruz" Dedirtti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 21:03

2006 yılının hemen başında 'Apayrı' albümünü yayınlayan Hande Yener, dönemin en popüler eğlence programlarından 'Televizyon Makinası'na konuk olur ve Okan Bayülgen karşısında adeta sözlüye kaldırılır! Hande Yener'in bu zorlu anların üstesinden gelip sadece şarkı söylediği anlar X kullanıcıları arasında epey bir popüler olmuş durumda...

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Bir albüm düşünün ki içinde 'Kelepçe' olsun, 'Yola Devam' olsun, 'Aşkın Ateşi' olsun, 'Kim Bilebilir Aşkı' olsun...

Bir albüm düşünün ki içinde 'Kelepçe' olsun, 'Yola Devam' olsun, 'Aşkın Ateşi' olsun, 'Kim Bilebilir Aşkı' olsun...

Hande Yener'in 2006 yılının başında yayınladığı 'Apayrı' albümü o dönemki ana akım pop müzikte de heyecanla karşılanmış, Yener önceki albümlerinin aksine niceliksel başarısının üzerine nitelikli bir sound'la herkesi şaşırtmıştı.

Hande Yener'in 2006 yılının başında yayınladığı 'Apayrı' albümü o dönemki ana akım pop müzikte de heyecanla karşılanmış, Yener önceki albümlerinin aksine niceliksel başarısının üzerine nitelikli bir sound'la herkesi şaşırtmıştı.

Dönemin en popüler eğlence programlarından olan 'Televizyon Makinası'na konuk olan Hande Yener, Okan Bayülgen tarafından adeta sözlüye kaldırılmıştı!

Dönemin en popüler eğlence programlarından olan 'Televizyon Makinası'na konuk olan Hande Yener, Okan Bayülgen tarafından adeta sözlüye kaldırılmıştı!

Albümdeki tüm şarkılara güvendiğini söyleyen Hande Yener, 'Yola Devam'la başlayıp peş peşe şarkılarını 'akapella' olarak müzik olmadan sadece vokalle seslendirmişti.

Albümdeki tüm şarkılara güvendiğini söyleyen Hande Yener, 'Yola Devam'la başlayıp peş peşe şarkılarını 'akapella' olarak müzik olmadan sadece vokalle seslendirmişti.

Hande Yener'in Okan Bayülgen'e verdiği 'müzikli cevap' sosyal medyada tekrar hatırlandı ve birçok X kullanıcısı bu anlara yorum yaptı.

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İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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Vengo

18 yıl mı olmuş :( Aşkın Ateşi de çok güzel bir şarkıdır :) aşkı nateşi yakarmı şateşi 😀

Muson

Yaşlı cadı hiç sevemedim