İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. 47 milyon nüfuslu Arjantin'de, 41 milyon mavi alandaki kuzeyde yaşarken güneydeki kırmızı alanda sadece 6 milyon kişi yaşıyor.
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2. 2019'da yapılan bir araştırmaya göre ABD'de işe gidenler çoğunlukla şahsi araçlarını tercih ederken Alaska'da ise çoğunluk işe yürüyerek gidiyor.
3. Güney Yarımküre'nin en güneyindeki Antarktika'ya tepeden bakınca görünen manzara işte bu!
4. Avrupa'da yapılan bir araştırmada 1000 kişi başına düşen ev kedisi sayısı. Macaristan ilk sırada yer alırken Türkiye, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında son sırada.
5. Sri Lanka'daki bir televizyon kanalında ABD haritası bir hayli farklı gösterilmiş. Ülkenin çoğu Teksas'tan ibaret gözükse de elbette bu doğru bir bilgi değil.
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6. MS 500'üncü yılda Avrupa işte bu haldeydi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Anadolu bölgesi Doğu Roma İmparatorluğu'na aitti.
7. Türkiye, İzlanda, Slovenya, Norveç ve İsveç haricinde diğer Avrupa ülkelerinde daha çok kadın, daha az erkek yaşıyor.
8. Güney Amerika kıtası şu ülkelerin toplamı kadar: Norveç, Kuzey Kore, Meksika, Küba, Finlandiya, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Japonya, ABD, İsveç, Yeni Zelanda, İrlanda, Türkiye, İspanya, Almanya, Polonya, Birleşik Krallık, Portekiz ve Yunanistan.
9. Polonya'nın topoğrafyası.
10. Fransa'da bir dönem patateslerin zehirli olduğu gerekçesiyle yasak olduğunu biliyor muydunuz?
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