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San Marino Futbolda Tarih Yazdı: İlk Defa Resmi Bir Maç Kazandılar!

San Marino Futbolda Tarih Yazdı: İlk Defa Resmi Bir Maç Kazandılar!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 00:08

UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda San Marino ve Liechtenstein karşı karşıya geldi. 1-0 San Marino'nun üstünlüğüyle sona eren maçta galibiyet elde eden mavi beyazlılar ilk defa resmi bir maçta galibiyet elde ederek tarih yazdı!

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Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda San Marino ve Liechtenstein karşı karşıya geldi.

Futbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nin D Grubu'nda San Marino ve Liechtenstein karşı karşıya geldi.

İki takım daha önce de 2004 yılının Nisan ayında bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve maçı San Marino kazanmıştı.

İki takım daha önce de 2004 yılının Nisan ayında bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve maçı San Marino kazanmıştı.

2004'teki bu galibiyet bugüne kadar San Marino'nun ilk ve tek galibiyetiydi. Ancak mavi beyazlılar bu akşam bir tarih yazarak bu kez resmi bir maçta yine Liechtenstein'ı yendi ve tarihte ilk kez resmi bir maçta galibiyet elde etti.

2004'teki bu galibiyet bugüne kadar San Marino'nun ilk ve tek galibiyetiydi. Ancak mavi beyazlılar bu akşam bir tarih yazarak bu kez resmi bir maçta yine Liechtenstein'ı yendi ve tarihte ilk kez resmi bir maçta galibiyet elde etti.

San Marino ve maçın tek golünü 53'üncü dakikada Nicko Sensoli kaydederken mavi beyazlılar büyük bir coşku yaşadı.

San Marino ve maçın tek golünü 53'üncü dakikada Nicko Sensoli kaydederken mavi beyazlılar büyük bir coşku yaşadı.

İşte 177 resmi maçta 171 kez mağlup olan ve 1'i Türkiye ile olmak üzere 5 kez rakibiyle berabere kalan San Marino'nun tarihi golü:

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