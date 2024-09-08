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Narin Güran’ın Halası Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun Önünde Ağıtlar Yaktı

Narin Güran’ın Halası Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun Önünde Ağıtlar Yaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 16:26

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Tüm Türkiye olarak iyi haberlerini beklediğimiz, 19 gündür kayıp olan Narin Güran’dan bu sabah acı haber geldi. Ekipler dere kenarında, çuvalın içinde Narin Güran’ın cansız bedenine ulaştı.

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21 Ağustos günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran için 19 gündür arama çalışmaları devam ediyordu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bugün 08.45’te Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

21 Ağustos günü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran için 19 gündür arama çalışmaları devam ediyordu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bugün 08.45’te Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Narin’in halası, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun önünde ağıtlar yaktığı anlarda görüntülendi.

Narin’in halası, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nun önünde ağıtlar yaktığı anlarda görüntülendi.

İşte o anlar 👇

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