Abi Öldürdü, Amca Taşıdı İddiası: Emekli Cinayet Uzmanından Narin Olayıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar!
Abi Öldürdü, Amca Taşıdı İddiası: Emekli Cinayet Uzmanından Narin Olayıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar!
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olayın ardından emekli cinayet uzmanı ve eski polis Cihan Kurtbaba'nın açıklamaları dikkat çekti. Bir önceki gün konuya ilişkin fikirlerini paylaşan Kurtbaba, Narin Güran’ın amcasının cesedi taşıma işini üstlendiğini, cinayetle ilgili şüphelinin ise abisi olabileceğini belirtti.
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Günlerdir yaşıyor umuduyla aranan minik Narin'in cansız bedeni 19. günde bir dere yatağında bulundu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından baş sağlığı dileyerek şu sözleri söyledi:
''Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular''
İşte o açıklama:
Cinayet uzmanı emekli polis Cihan Kurtbaba da cinayete ilişkin önemli bulgularını paylaştı. Kurtbaba, amcanın cinayetle ilgili suçlu olmadığını, sadece cesedi taşıma işini üstlendiğini belirtti.
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İşte açıklamanın tam hali:
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