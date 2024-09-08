Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Abi Öldürdü, Amca Taşıdı İddiası: Emekli Cinayet Uzmanından Narin Olayıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar!

Abi Öldürdü, Amca Taşıdı İddiası: Emekli Cinayet Uzmanından Narin Olayıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 15:22

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olayın ardından emekli cinayet uzmanı ve eski polis Cihan Kurtbaba'nın açıklamaları dikkat çekti. Bir önceki gün konuya ilişkin fikirlerini paylaşan Kurtbaba, Narin Güran’ın amcasının cesedi taşıma işini üstlendiğini, cinayetle ilgili şüphelinin ise abisi olabileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Günlerdir yaşıyor umuduyla aranan minik Narin'in cansız bedeni 19. günde bir dere yatağında bulundu.

Günlerdir yaşıyor umuduyla aranan minik Narin'in cansız bedeni 19. günde bir dere yatağında bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 'İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenara getirildiği, üzerinin taşlarla kapatıldığı anlaşılmaktadır.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından baş sağlığı dileyerek şu sözleri söyledi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından baş sağlığı dileyerek şu sözleri söyledi:
twitter.com

''Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular''

''Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular''

Öte yandan küçük kızın evinin oldukça yakınında bulunması akıllarda yeni yeni soru işaretleri oluşturdu. Halk Tv Muhabiri Ferit Demir de canlı yayında, yakın akrabalarından bazılarının bu olayı bildiğini fakat sustuklarını iddia etti.

İşte o açıklama:

Cinayet uzmanı emekli polis Cihan Kurtbaba da cinayete ilişkin önemli bulgularını paylaştı. Kurtbaba, amcanın cinayetle ilgili suçlu olmadığını, sadece cesedi taşıma işini üstlendiğini belirtti.

Cinayet uzmanı emekli polis Cihan Kurtbaba da cinayete ilişkin önemli bulgularını paylaştı. Kurtbaba, amcanın cinayetle ilgili suçlu olmadığını, sadece cesedi taşıma işini üstlendiğini belirtti.

''Bilgilerime tecrübelerime göre konuşuyorum. Bana göre amca öldürmedi amca taşıma işini yaptı. Bana göre faillerden en şüphelisi abi. Çocuğun kolundaki diş izleriyle ilgili açıklama oldu ve bütün kanallarda yanlış bir yanılgıya kapıldılar. O anın heyecanıylaydı muhtemelen. Adli Tıp raporu 'Bu diş izleri abiye aittir' demiyor. 'Bu diş izleri belirlenememiştir' diyor. Belirlenememesinin sebebi şu: Doku kendini tamir eder. Ve aradan 9 gün geçmiş arkadaşlar.''

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte açıklamanın tam hali:

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın