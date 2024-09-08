Abi Öldürdü, Amca Taşıdı İddiası: Emekli Cinayet Uzmanından Narin Olayıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar!

''Bilgilerime tecrübelerime göre konuşuyorum. Bana göre amca öldürmedi amca taşıma işini yaptı. Bana göre faillerden en şüphelisi abi. Çocuğun kolundaki diş izleriyle ilgili açıklama oldu ve bütün kanallarda yanlış bir yanılgıya kapıldılar. O anın heyecanıylaydı muhtemelen. Adli Tıp raporu 'Bu diş izleri abiye aittir' demiyor. 'Bu diş izleri belirlenememiştir' diyor. Belirlenememesinin sebebi şu: Doku kendini tamir eder. Ve aradan 9 gün geçmiş arkadaşlar.''