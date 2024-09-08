Aileden Birinin İhbarıyla Bulunan Narin 'Görmemesi Gereken' Bir Şeyi Gördüğü İçin mi Öldürüldü?
Aileden Birinin İhbarıyla Bulunan Narin 'Görmemesi Gereken' Bir Şeyi Gördüğü İçin mi Öldürüldü?
Türkiye, Narin Güran'ın uzun süredir kayıp olmasının ardından iyi bir haber bekliyordu. Ancak maalesef acı bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın cansız bedeni, kaybının 19. gününde bir dere kenarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, minik Narin'in öldürüldükten sonra bir çuval içine koyulup dere kenarına bırakıldığını ve üzerinin çalı ve taşlarla örtüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Ersin Eroğlu ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Güran'ın cansız bedeninin aileden ismi açıklanmayan bir kişinin ihbarı üzerine bulunduğunu belirtti.
Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin bir torbanın içerisinde taş ve dallarla gizlendiği tespit edildi.
Eroğlu, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu bölgenin daha önce defalarca arandığını ancak cesedin taşınmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.
Eroğlu, ''Valilik ve Jandarma, Narin’in ‘görmemesi gereken’ bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü konusunda hemfikir.'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve yeni gözaltıların yolda olduğunu ekledi.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın