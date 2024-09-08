Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Aileden Birinin İhbarıyla Bulunan Narin 'Görmemesi Gereken' Bir Şeyi Gördüğü İçin mi Öldürüldü?

Aileden Birinin İhbarıyla Bulunan Narin 'Görmemesi Gereken' Bir Şeyi Gördüğü İçin mi Öldürüldü?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 14:24

Türkiye, Narin Güran'ın uzun süredir kayıp olmasının ardından iyi bir haber bekliyordu. Ancak maalesef acı bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın cansız bedeni, kaybının 19. gününde bir dere kenarında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, minik Narin'in öldürüldükten sonra bir çuval içine koyulup dere kenarına bırakıldığını ve üzerinin çalı ve taşlarla örtüldüğünü açıkladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, minik Narin'in öldürüldükten sonra bir çuval içine koyulup dere kenarına bırakıldığını ve üzerinin çalı ve taşlarla örtüldüğünü açıkladı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Gazeteci Ersin Eroğlu ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Güran'ın cansız bedeninin aileden ismi açıklanmayan bir kişinin ihbarı üzerine bulunduğunu belirtti.

Gazeteci Ersin Eroğlu ise Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Güran'ın cansız bedeninin aileden ismi açıklanmayan bir kişinin ihbarı üzerine bulunduğunu belirtti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin bir torbanın içerisinde taş ve dallarla gizlendiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, cesedin bir torbanın içerisinde taş ve dallarla gizlendiği tespit edildi.

Eroğlu, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu bölgenin daha önce defalarca arandığını ancak cesedin taşınmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Eroğlu, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu bölgenin daha önce defalarca arandığını ancak cesedin taşınmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Eroğlu, ''Valilik ve Jandarma, Narin’in ‘görmemesi gereken’ bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü konusunda hemfikir.'' dedi.

Eroğlu, ''Valilik ve Jandarma, Narin’in ‘görmemesi gereken’ bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü konusunda hemfikir.'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ve yeni gözaltıların yolda olduğunu ekledi.👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın