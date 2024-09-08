Yetkililerin Mesajlarında İnce Ayrıntı: Narin'in Ailesine Başsağlığı Yok!
Yetkililerin Mesajlarında İnce Ayrıntı: Narin'in Ailesine Başsağlığı Yok!
Kaybının 19. gününde minik Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'ta evinin yakınlarındaki Kur'an kursundan çıktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni dere yatağında bulundu.
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Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel haberi bekliyordu ama olmadı. Günlerdir aranan Narin Güran sabah saatlerinden cansız olarak bulundu.
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Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da detayları anlattı. Zorluoğlu Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.
Zorluoğlu, "Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Öldürüldükten sonra çuval ile dere kenarına getirildiği, üzerine ağaç ve taşlarla şüphe uyandırılmayacak şekilde kapatılmıştır" diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ''Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.'' dedi.
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AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da ''Narin’in cansız bedeninin bulunduğunu derin bir teessürle öğrendik.'' paylaşımında bulundu:
Narin’in ölümüne ilişkin faillerin tespit edilmesi için geniş çaplı bir soruşturma devam ederken, dikkat çeken bir diğer gelişme ise, milletvekilleri ve devlet büyüklerinin Narin’in ailesine başsağlığı dilememesi ve taziye mesajı göndermemesi oldu.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan Twitter hesabından bu detaya dikkat çekti:
Ceylan, önce İçişleri Bakanı Yerlikaya, ardından da Adalet Bakanı Tunç'un aileye başsağlığı dilememesine vurgu yaptı:
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