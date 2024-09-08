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19. Gününde Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Acısını Yaşayan Mahsun Kırmızıgül'den Adalet Sistemine Tepki!

19. Gününde Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Acısını Yaşayan Mahsun Kırmızıgül'den Adalet Sistemine Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 18:27 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 18:39

21 Ağustos'tan beri bulunamayan Narin Güran'dan acı haber sabah saatlerinde geldi. Minik Narin'in cansız bedeni köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok ünlü isim gibi Mahsun Kırmızıgül de Narin'in vefatına sessiz kalamadı.

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Ne yazık ki günlerdir korkulan oldu. Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta evden çıkan ve bir daha da geri dönemeyen Narin Güran kaybının 19. gününde cansız olarak bulundu.

Ne yazık ki günlerdir korkulan oldu. Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta evden çıkan ve bir daha da geri dönemeyen Narin Güran kaybının 19. gününde cansız olarak bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in öldürüldükten sonra çuval içerisinde dere kenarına getirildiğini ve üzerinin çalı ve taşlarla gizlenmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz saatlerde Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emrullah Erdinç'in iddiasına göre bu kişiler arasında Narin'in annesi de vardı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz saatlerde Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emrullah Erdinç'in iddiasına göre bu kişiler arasında Narin'in annesi de vardı.

Herkes minik Narin'in nasıl acımasızca katledildiğini öğrenmeyi beklerken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim de Narin'in vefatına sert tepki gösterdi.

Herkes minik Narin'in nasıl acımasızca katledildiğini öğrenmeyi beklerken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim de Narin'in vefatına sert tepki gösterdi.

Kaçıranlar için tepki gösteren ünlüleri bu içeriğimizde derlemiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Mahsun Kırmızıgül de yaşanan skandala tepkisini ve Narin için duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.

Geçtiğimiz dakikalarda Mahsun Kırmızıgül de yaşanan skandala tepkisini ve Narin için duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.
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Ülkede her gün yüzlerce çocuğun kaçırıldığına dikkat çeken Kırmızıgül, adalet sistemini eleştirdi.

Ülkede her gün yüzlerce çocuğun kaçırıldığına dikkat çeken Kırmızıgül, adalet sistemini eleştirdi.

'Çocuklara kıyılan kötü bir zamandayız. Ah be Narinim, benim küçük meleğim. Acın ciğerimizi dağladı. Böylesine vicdansız, böylesine merhametsiz bir ortamda adalet işlemezse bunun devamı gelecek. Ülkemizde her gün yüzlerce çocuk kaçırılıyor. Onbinlerce aile perişan durumda. O ailelerin dünyası kararmış durumda.” açıklamasında bulundu.

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