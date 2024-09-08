19. Gününde Cansız Bedeni Bulunan Narin'in Acısını Yaşayan Mahsun Kırmızıgül'den Adalet Sistemine Tepki!

'Çocuklara kıyılan kötü bir zamandayız. Ah be Narinim, benim küçük meleğim. Acın ciğerimizi dağladı. Böylesine vicdansız, böylesine merhametsiz bir ortamda adalet işlemezse bunun devamı gelecek. Ülkemizde her gün yüzlerce çocuk kaçırılıyor. Onbinlerce aile perişan durumda. O ailelerin dünyası kararmış durumda.” açıklamasında bulundu.