MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Polatların Usulsüzlüklerini Sıraladı: Kaçırılan Vergi 1 Milyar TL

Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye kararlarının etkisi sürüyor. Haklarında birçok iddia bulunana Polatların eski hayatlarına geri dönmesi çok sürmedi. Onlar yeniden hayatlarına dönerken haklarındaki vergi kaçırma iddiaları ise sürüyor. Bu kez iddia sahibi ise eski MASAK başkan yardımcısı oldu.