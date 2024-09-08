MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Polatların Usulsüzlüklerini Sıraladı: Kaçırılan Vergi 1 Milyar TL
MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Polatların Usulsüzlüklerini Sıraladı: Kaçırılan Vergi 1 Milyar TL
Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye kararlarının etkisi sürüyor. Haklarında birçok iddia bulunana Polatların eski hayatlarına geri dönmesi çok sürmedi. Onlar yeniden hayatlarına dönerken haklarındaki vergi kaçırma iddiaları ise sürüyor. Bu kez iddia sahibi ise eski MASAK başkan yardımcısı oldu.
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Engin Polat'ın tahliyesi ile birlikte adalete olan inanç yeniden sorgulanırken, haklarındaki iddialar ise derinleşmeye devam ediyor.
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Lüks yaşamlarının yanı sıra "görgüsüzce" paylaşımlarla dikkat çeken çift için eski MASAK başkan yardımcısı Ramazan Başak'tan önemli bir iddia geldi.
Başak'a göre, Polatların kaçırdığı vergi yaklaşık 1 Milyar TL. Başak bunu detaylı olarak dökümünü vererek anlatırken kalem kalem açıkladı.
Ramazan Başak, vergi kaçağının yanı sıra sahte fatura, kaçak satış ve çifte defter kullanımıyla ilgili de rakamlar zikretti:
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