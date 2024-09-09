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Josef de Souza Ülkesinde Oğlunun Yanında Silahlı Saldırıya Uğradı

Josef de Souza Ülkesinde Oğlunun Yanında Silahlı Saldırıya Uğradı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 09:22

Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josef de Souza ülkesinde silahlı saldırıya uğradığını ve gasp edildiğini açıkladı.

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Josef de Souza, ülkemizde uzun yıllar forma giyen isimlerden biri. Ülkemizde üç kulüpte de forma giyen Brezilyalı oyuncu ülkesinde talihsiz bir olay yaşadı.

Josef de Souza, ülkemizde uzun yıllar forma giyen isimlerden biri. Ülkemizde üç kulüpte de forma giyen Brezilyalı oyuncu ülkesinde talihsiz bir olay yaşadı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Josef, oğluyla birlikte olduğu sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradığını anlattı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Josef, oğluyla birlikte olduğu sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradığını anlattı.

Brezilyalı oyuncu, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" dedi.

Brezilyalı oyuncu, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" dedi.

Josef'in Beşiktaş kariyerini bitiren olay da sahada takım arkadaşına saldıran bir Ankaragücü taraftarını engellemesi sonucu aldığı cezaydı.

Josef'in Beşiktaş kariyerini bitiren olay da sahada takım arkadaşına saldıran bir Ankaragücü taraftarını engellemesi sonucu aldığı cezaydı.

Gözyaşları ile katıldığı basın toplantısında Josef de Souza, aldığı cezayı eleştirerek "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile" demişti.

Gözyaşları ile katıldığı basın toplantısında Josef de Souza, aldığı cezayı eleştirerek "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile" demişti.

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