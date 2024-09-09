Josef de Souza Ülkesinde Oğlunun Yanında Silahlı Saldırıya Uğradı
Josef de Souza Ülkesinde Oğlunun Yanında Silahlı Saldırıya Uğradı
Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Josef de Souza ülkesinde silahlı saldırıya uğradığını ve gasp edildiğini açıkladı.
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Josef de Souza, ülkemizde uzun yıllar forma giyen isimlerden biri. Ülkemizde üç kulüpte de forma giyen Brezilyalı oyuncu ülkesinde talihsiz bir olay yaşadı.
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Sosyal medyadan açıklama yapan Josef, oğluyla birlikte olduğu sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradığını anlattı.
Brezilyalı oyuncu, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz" dedi.
Josef'in Beşiktaş kariyerini bitiren olay da sahada takım arkadaşına saldıran bir Ankaragücü taraftarını engellemesi sonucu aldığı cezaydı.
Gözyaşları ile katıldığı basın toplantısında Josef de Souza, aldığı cezayı eleştirerek "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile" demişti.
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