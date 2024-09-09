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UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız, İzmir'de İzlanda'yı Ağırlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız, İzmir'de İzlanda'yı Ağırlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 12:36

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'le berabere kalarak sessiz bir başlangıç yapmıştı. Bugün rakip ise son yıllarda sık sık denk geldiğimiz İzlanda olacak.

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EURO 2024'teki başarının ardından UEFA Uluslar Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmak isteyen milliler, Galler'le 0-0 berabere kaldı.

EURO 2024'teki başarının ardından UEFA Uluslar Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmak isteyen milliler, Galler'le 0-0 berabere kaldı.

Barış Alper Yılmaz'ın iki sarı kartla oyun dışında kaldığı ve bu akşam cezalı olduğu maçta rakibimiz İzlanda olacak.

Barış Alper Yılmaz'ın iki sarı kartla oyun dışında kaldığı ve bu akşam cezalı olduğu maçta rakibimiz İzlanda olacak.

Türkiye'nin, İzlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Maç 21.45'te TV8 ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye'nin, İzlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Maç 21.45'te TV8 ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

Barış'ın yokluğunda millilerin muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde olacak: Mert Günok - Zeki Çelik - Çağlar Söyüncü - Abdülkerim Bardakçı - Mert Müldür - Kaan Ayhan- İsmail Yüksek - Arda Güler - Hakan Çalhanoğlu - Kerem Aktürkoğlu - Kenan Yıldız

Barış'ın yokluğunda millilerin muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde olacak: Mert Günok - Zeki Çelik - Çağlar Söyüncü - Abdülkerim Bardakçı - Mert Müldür - Kaan Ayhan- İsmail Yüksek - Arda Güler - Hakan Çalhanoğlu - Kerem Aktürkoğlu - Kenan Yıldız

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

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