UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız, İzmir'de İzlanda'yı Ağırlıyor
UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız, İzmir'de İzlanda'yı Ağırlıyor
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EURO 2024'teki başarının ardından UEFA Uluslar Ligi'ne moralli bir başlangıç yapmak isteyen milliler, Galler'le 0-0 berabere kaldı.
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Barış Alper Yılmaz'ın iki sarı kartla oyun dışında kaldığı ve bu akşam cezalı olduğu maçta rakibimiz İzlanda olacak.
Türkiye'nin, İzlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Maç 21.45'te TV8 ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
Barış'ın yokluğunda millilerin muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde olacak: Mert Günok - Zeki Çelik - Çağlar Söyüncü - Abdülkerim Bardakçı - Mert Müldür - Kaan Ayhan- İsmail Yüksek - Arda Güler - Hakan Çalhanoğlu - Kerem Aktürkoğlu - Kenan Yıldız
Milliler, 12'si resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 13 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.
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