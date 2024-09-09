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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: "Hakim, Amcaya 'Narin Senin Kızın mı?' Demiş"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: "Hakim, Amcaya 'Narin Senin Kızın mı?' Demiş"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 10:47

Dün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedenine ulaşılmış ve tüm Türkiye yasa bürünmüştü. 8 yaşındaki minik bir kızın vahşice katledilmesinin acısı sürerken, soruşturma ile ilgili de yeni detaylar geliyor.

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Hakim sorgusuyla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi ise CNN TÜRK İstanbul Haber Müdür Nihat Uludağ'dı.

Hakim sorgusuyla ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. İddianın sahibi ise CNN TÜRK İstanbul Haber Müdür Nihat Uludağ'dı.

Uludağ, hakimin sorgu esnasında tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak sorgulama yaptığını sorduğu soruların bir tespit değil sorgulama olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.

Uludağ, hakimin sorgu esnasında tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak sorgulama yaptığını sorduğu soruların bir tespit değil sorgulama olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.

Uludağ'ın iddiasına göre hakim, Narin'in amcasına "Narin senin kızın mıydı?" diye sordu.

Uludağ'ın iddiasına göre hakim, Narin'in amcasına "Narin senin kızın mıydı?" diye sordu.

Hakimin sorusunun kayda geçmediğini ancak amcanın cevabının kayda geçtiğini söyleyen Uludağ, "Hâkim burada bizim gibi beyin jimnastiği mi yaptı? Yargılama bu şekilde olmaz diye düşünüyorum normal şartlar altında. Bu soru o yönüyle çok önemli diye düşünüyorum ben" dedi.

Hakimin sorusunun kayda geçmediğini ancak amcanın cevabının kayda geçtiğini söyleyen Uludağ, "Hâkim burada bizim gibi beyin jimnastiği mi yaptı? Yargılama bu şekilde olmaz diye düşünüyorum normal şartlar altında. Bu soru o yönüyle çok önemli diye düşünüyorum ben" dedi.

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