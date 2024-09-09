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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teğmenler Konuşmasında Şefkat Olduğunu Söyledi

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teğmenler Konuşmasında Şefkat Olduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 10:18

Gündeme dair pozitif fikirleri ve görüşleriyle 'dikkat çeken' Ahmet Hakan, teğmenler konusunda da genelin dışına çıkarak farklı bir bakış açısı getirdi. Ahmet Hakan'a göre Erdoğan'ın konuşmasında 'şefkat' var.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili yaptığı sert konuşmada şefkat tınısı olduğunu söyledi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili yaptığı sert konuşmada şefkat tınısı olduğunu söyledi.

Hakan, kararlılık ve şefkat diye ayırdığı konuşmanın deşifresini şu şekilde yaptı:

Hakan, kararlılık ve şefkat diye ayırdığı konuşmanın deşifresini şu şekilde yaptı:

Şu cümleler, kararlı bir ödünsüzlük içeriyor: 'Bakılacak, araştırılacak. Birkaç kendini bilmez temizlenecek. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları atacağız.'

Kararlılıktan sonra şefkat tınısı kısmını da açıklayan Ahmet Hakan, bu bölümde de şu sözlere yer verdi:

Kararlılıktan sonra şefkat tınısı kısmını da açıklayan Ahmet Hakan, bu bölümde de şu sözlere yer verdi:

Şu cümlelerde ise şefkat tınısı var: 

'Birinci olan üç kızımız var. Birinin ismi İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de birer Anadolu yavrusu. Bu oyuna nasıl geldiler?'

Ahmet Hakan, yazısında "Buradan öyle çok anlamlı, çok kuvvetli, çok farklı bir sonuç çıkarmıyorum. Amacım sadece bu detayı kayda geçirmek" dedi.

Ahmet Hakan, yazısında "Buradan öyle çok anlamlı, çok kuvvetli, çok farklı bir sonuç çıkarmıyorum. Amacım sadece bu detayı kayda geçirmek" dedi.

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