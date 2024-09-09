Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teğmenler Konuşmasında Şefkat Olduğunu Söyledi
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teğmenler Konuşmasında Şefkat Olduğunu Söyledi
Gündeme dair pozitif fikirleri ve görüşleriyle 'dikkat çeken' Ahmet Hakan, teğmenler konusunda da genelin dışına çıkarak farklı bir bakış açısı getirdi. Ahmet Hakan'a göre Erdoğan'ın konuşmasında 'şefkat' var.
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İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, Erdoğan'ın teğmenlerle ilgili yaptığı sert konuşmada şefkat tınısı olduğunu söyledi.
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Hakan, kararlılık ve şefkat diye ayırdığı konuşmanın deşifresini şu şekilde yaptı:
Kararlılıktan sonra şefkat tınısı kısmını da açıklayan Ahmet Hakan, bu bölümde de şu sözlere yer verdi:
Ahmet Hakan, yazısında "Buradan öyle çok anlamlı, çok kuvvetli, çok farklı bir sonuç çıkarmıyorum. Amacım sadece bu detayı kayda geçirmek" dedi.
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