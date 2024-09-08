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Narin'in Tutuklanan Amcasının Arabası Tekrar İncelenecek

Narin'in Tutuklanan Amcasının Arabası Tekrar İncelenecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 00:45

Narin'in amcasının arabasında bulunan DNA örneklerinin ardından araç bir kez daha incelemeye alınmıştı. Pazar sabahı Narin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra başlayan gözaltı furyası ile araçla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

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8 yaşındaki Narin'in vahşice katledilmesinin ardından köyde bulunan 23 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklu bulunan amcanın yanı sıra alınan gözaltı kararları ile olayın aydınlatılması düşünülüyor.

8 yaşındaki Narin'in vahşice katledilmesinin ardından köyde bulunan 23 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklu bulunan amcanın yanı sıra alınan gözaltı kararları ile olayın aydınlatılması düşünülüyor.

Gece saatlerinde Narin'in cenazesi aile üyelerine verilmemiş, sabah saatlerinde verilebileceği iddia edilmişti.

Gece saatlerinde Narin'in cenazesi aile üyelerine verilmemiş, sabah saatlerinde verilebileceği iddia edilmişti.

Bu olayların yanı sıra sıcak bir gelişme daha yaşandı. DHA'nın aktardığı haber ve görüntülere göre tutuklu bulunan Salim Güran'ın aracı jandarma tarafından çekici ile götürülerek tekrar DNA testi için incelemeye alındı.

Bu olayların yanı sıra sıcak bir gelişme daha yaşandı. DHA'nın aktardığı haber ve görüntülere göre tutuklu bulunan Salim Güran'ın aracı jandarma tarafından çekici ile götürülerek tekrar DNA testi için incelemeye alındı.

Daha önce Narin'e ait DNA örneklerinin tespit edilmesi ve gözaltı sayısının artmasıyla yaşanan bu gelişme ifadelere dayalı bir süreç olduğu izlenimini yarattı.

Daha önce Narin'e ait DNA örneklerinin tespit edilmesi ve gözaltı sayısının artmasıyla yaşanan bu gelişme ifadelere dayalı bir süreç olduğu izlenimini yarattı.

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BseRM

Her kim yaptıysa, kimin parmağı varsa ve her kim kendi hür iradesiyle bilip susuyorsa, Allah hiç affetmesin sizi. Bu olayın tüm gerçekleriyle aydınlatılması ... Devamını Gör

mrspock

Bu iş sadece amcanın işi değil...