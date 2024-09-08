Gazeteci Emrullah Erdinç Açıkladı: Narin İçin Adli Tıp Ön Raporu Belli Oldu

Katledildiğini bu sabah öğrendiğimiz Narin için Türkiye yasta. Protestolar, taziyeler arasında emniyet güçleri de bu vahşetin aydınlanması için tüm şartları zorluyor. Gazeteci Emrullah Erdinç de adli tıp ön raporunun çıktığını iddia etti.