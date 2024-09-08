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Gazeteci Emrullah Erdinç Açıkladı: Narin İçin Adli Tıp Ön Raporu Belli Oldu

Gazeteci Emrullah Erdinç Açıkladı: Narin İçin Adli Tıp Ön Raporu Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 22:28

Katledildiğini bu sabah öğrendiğimiz Narin için Türkiye yasta. Protestolar, taziyeler arasında emniyet güçleri de bu vahşetin aydınlanması için tüm şartları zorluyor. Gazeteci Emrullah Erdinç de adli tıp ön raporunun çıktığını iddia etti.

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21 günün sonunda cansız bedenine ulaştığımız 8 yaşındaki Narin'in katil ya da katillerini bulmak için çalışmalar sürüyor. Son olarak Özlem Gürses, META'dan veriler istendiğini söylemişti.

21 günün sonunda cansız bedenine ulaştığımız 8 yaşındaki Narin'in katil ya da katillerini bulmak için çalışmalar sürüyor. Son olarak Özlem Gürses, META'dan veriler istendiğini söylemişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç de bu süreçte gözaltı sayısının 23'e çıktığını söyledi. Ayrıca Erdinç, adli tıp ön raporunun da çıktığını iddia etti.

Gazeteci Emrullah Erdinç de bu süreçte gözaltı sayısının 23'e çıktığını söyledi. Ayrıca Erdinç, adli tıp ön raporunun da çıktığını iddia etti.

Emrullah Erdinç, Narin'in boğularak katledildiğini söylerken ayağında kırık olduğunu da söyledi. Ayrıca Narin'in 15 gün suda kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Emrullah Erdinç, Narin'in boğularak katledildiğini söylerken ayağında kırık olduğunu da söyledi. Ayrıca Narin'in 15 gün suda kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Emrullah Erdinç'in söz konusu paylaşımı:

Emrullah Erdinç'in söz konusu paylaşımı:
twitter.com

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