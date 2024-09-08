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Narin'in Cansız Bedenini Bulan Cihazın Mucidinden Çarpıcı İddia: "Bıçaklanarak Katledilmiş Kızımız"

Narin'in Cansız Bedenini Bulan Cihazın Mucidinden Çarpıcı İddia: "Bıçaklanarak Katledilmiş Kızımız"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 22:06

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19 gündür devam eden arama çalışmaları sonucu cansız bedeni köyüne 1.5 km uzaklıktaki bir dere içerisinde çuvalda bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasını sağlayan cihazın mucidi Remzi Başbuğ, bulunduğunda Narin'in elinde Kur'an-ı Kerim olduğunu belirterek, ' Bıçaklanarak katledilmiş kızımız, oraya atılmış şekilde bulundu.' dedi.

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21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde, kaybolduğu köye 1.5 km mesafedeki bir dere kenarında çuvalın içerisinde bulundu.

21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde, kaybolduğu köye 1.5 km mesafedeki bir dere kenarında çuvalın içerisinde bulundu.

Narin'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için Adli Tıp Raporu'nun gelmesi beklenirken, ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Narin'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için Adli Tıp Raporu'nun gelmesi beklenirken, ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Taşlar ve çevredeki çalılarla kapatılan Narin'in cenazesini yer altında tespit eden cihazın mucidi Remzi Başbuğ, Narin'in bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasını dile getirdi.

Taşlar ve çevredeki çalılarla kapatılan Narin'in cenazesini yer altında tespit eden cihazın mucidi Remzi Başbuğ, Narin'in bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasını dile getirdi.

Remzi Başbuğ programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Nerede çıktı, dere kenarında yaklaşık 75 cm derinlikte, tabanı 1,5 buçuk metre, ulaşılabilir zemin 75 cm. Yüzeyde içi taşla doldurulmuş çuval. Çuvaldan çıkarıldığında küçük kızımızın elinde, Kur'an kursuna gitmiş, elinde Kur'an-ı var. O çok üzdü beni. O fotoğrafı gördüm, geldi fotoğraf, şu anda basın ile paylaşılmadı. Bıçaklanarak katledilmiş kızımız, oraya atılmış şekilde bulundu.' 

İşte o görüntüler 🎥 👇

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