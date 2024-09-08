Narin'in Cansız Bedenini Bulan Cihazın Mucidinden Çarpıcı İddia: "Bıçaklanarak Katledilmiş Kızımız"

Remzi Başbuğ programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Nerede çıktı, dere kenarında yaklaşık 75 cm derinlikte, tabanı 1,5 buçuk metre, ulaşılabilir zemin 75 cm. Yüzeyde içi taşla doldurulmuş çuval. Çuvaldan çıkarıldığında küçük kızımızın elinde, Kur'an kursuna gitmiş, elinde Kur'an-ı var. O çok üzdü beni. O fotoğrafı gördüm, geldi fotoğraf, şu anda basın ile paylaşılmadı. Bıçaklanarak katledilmiş kızımız, oraya atılmış şekilde bulundu.'

İşte o görüntüler 🎥 👇