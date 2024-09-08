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Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: "Narin'in Cansız Bedeni Planlı Bir Şekilde Ortadan Kaldırılmış"

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: "Narin'in Cansız Bedeni Planlı Bir Şekilde Ortadan Kaldırılmış"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 20:11

Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bir dere yatağında bulundu. Narin hakkında konuşan isimlerden biri de emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'di.

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Türkiye günlerdir Narin'i konuşurken acı haber bugün gündüz saatlerinde geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bir dere yatağında bulundu.

Türkiye günlerdir Narin'i konuşurken acı haber bugün gündüz saatlerinde geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bir dere yatağında bulundu.

Narin hakkında pek çok kişi sosyal medyada paylaşım yaparken birçok isim de televizyonda canlı yayınlara katıldı.

Narin hakkında pek çok kişi sosyal medyada paylaşım yaparken birçok isim de televizyonda canlı yayınlara katıldı.

CNN Türk'ün Narin haberiyle ilgili yaptığı canlı yayına katılan isimlerden biri emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'di.

CNN Türk'ün Narin haberiyle ilgili yaptığı canlı yayına katılan isimlerden biri emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'di.

Narin hakkında açıklamalarda bulunan emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, şu yorumlarda bulundu:

Narin hakkında açıklamalarda bulunan emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, şu yorumlarda bulundu:

"Narin planlı bir şekilde öldürülmemiş olabilir ama Narin'in cansız bedeni planlı bir şekilde ortadan kaldırılmış."

"Narin planlı bir şekilde öldürülmemiş olabilir ama Narin'in cansız bedeni planlı bir şekilde ortadan kaldırılmış."
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"Bu durum da bize onun faillerinin sayısının bir değil birden çok olduğunu gösteriyor."

"Bu durum da bize onun faillerinin sayısının bir değil birden çok olduğunu gösteriyor."

İşte o açıklama:

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