Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: "Narin'in Cansız Bedeni Planlı Bir Şekilde Ortadan Kaldırılmış"

Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bir dere yatağında bulundu. Narin hakkında konuşan isimlerden biri de emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'di.