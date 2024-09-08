Ece Temelkuran, Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra "Küçük Bir Köy Büyük Bir Cehennemdir" Dedi

Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bir dere yatağında bulundu. Narin hakkında paylaşım yapanlardan biri de gazeteci ve yazar Ece Temelkuran'dı.