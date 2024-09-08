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Ece Temelkuran, Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra "Küçük Bir Köy Büyük Bir Cehennemdir" Dedi

Ece Temelkuran, Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra "Küçük Bir Köy Büyük Bir Cehennemdir" Dedi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 18:23

Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bir dere yatağında bulundu. Narin hakkında paylaşım yapanlardan biri de gazeteci ve yazar Ece Temelkuran'dı.

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Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bu sabah ulaşıldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bu sabah ulaşıldı.

Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu Narin'den gelen acı haber sonrasında birçok isim paylaşımda bulundu.

Günlerdir tüm Türkiye'nin tek yürek olup konuştuğu Narin'den gelen acı haber sonrasında birçok isim paylaşımda bulundu.

Bu isimlerden biri de sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan gazeteci ve yazar Ece Temelkuran'dı.

Bu isimlerden biri de sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan gazeteci ve yazar Ece Temelkuran'dı.

Ece Temelkuran, hashtag olarak Narin'i etiketleyerek şu tweet'i attı: "Küçük bir köy büyük bir cehennemdir."

Ece Temelkuran, hashtag olarak Narin'i etiketleyerek şu tweet'i attı: "Küçük bir köy büyük bir cehennemdir."

X kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

X kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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