"Baskı Altında Çok Güçlü": Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Pereira, Ferdi Kadıoğlu'nu Öve Öve Bitiremedi!
"Baskı Altında Çok Güçlü": Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Pereira, Ferdi Kadıoğlu'nu Öve Öve Bitiremedi!
Fenerbahçe'de geçirdiği parlak yıllardan sonra futbol kariyerine İngiltere'de devam etme kararı alan A Milli Takım'ın gururu, sol beki Ferdi Kadıoğlu için sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Pereira'dan övgü dolu sözler geldi. Dikkat! Pereira'nın, eski öğrencisi Ferdi hakkında söylediği sözler sizi duygulandırabilir!
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Futbolcular da tıpkı bizler gibi mesleklerini yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, para kazanıyorlar ve bu yolda onlara eşlik eden teknik direktörlerle aralarında 'öğretmen-öğrenci' ilişkisi kuruyorlar.
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Fenerbahçe'nin Portekizli eski teknik direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz haftalarda Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu.
Bir röportaj veren Pereira, Kadıoğlu için şunları söyledi: "Ferdi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ama ben ona meydan okumaya karar verdim, ona üst düzey bir bek olabileceğini söyledim. Kabul etti ve kendini geliştirmeye başladı."
Ferdi'nin yeni şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini belirten Pereira, "Brighton taktik açısından oldukça kültürlü ve bir o kadar da çalışkan bir oyuncuyu renklerine bağladı" diye konuştu.
Ferdi Kadıoğlu'nun kendisine verilen talimatları çok çabuk anladığını vurgulayan Pereira, şöyle devam etti: "Baskı altında çok güçlü çünkü her iki ayağını da çok iyi kullanıyor."
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Gelelim can alıcı kısma... Ferdi'nin 25 yaşında Brighton'a transferinin erken olup olmadığına Pereira son noktayı koyuyor:
"Ben Ferdi'ye sadece oynamaktan keyif almasını hatırlatmaya çalıştım. Ona taktiksel anlamda olgunluk kazandırmaya yardımcı oldum. Bence bu yaz doğru bir zamandı. Umarım yaptıklarım onun Premier Lig'e hazır olmasına katkı sağlamıştır."
Usta-çırak, öğretmen-öğrenci... E biraz duygusallaştık tabii! Eski öğretmeninin, sempatikliği ve pozitifliğiyle dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu hakkındaki sözlerine siz ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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