"Baskı Altında Çok Güçlü": Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Pereira, Ferdi Kadıoğlu'nu Öve Öve Bitiremedi!

Fenerbahçe'de geçirdiği parlak yıllardan sonra futbol kariyerine İngiltere'de devam etme kararı alan A Milli Takım'ın gururu, sol beki Ferdi Kadıoğlu için sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Pereira'dan övgü dolu sözler geldi. Dikkat! Pereira'nın, eski öğrencisi Ferdi hakkında söylediği sözler sizi duygulandırabilir!

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