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UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Oranları Açıklandı: '3 Büyükler' Kaçıncı Sırada Favori Gösterildi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Oranları Açıklandı: '3 Büyükler' Kaçıncı Sırada Favori Gösterildi?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 19:27

Bu yıl tarihte ilk defa Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki '3 Büyükler' bu sezon 'Avrupa'da kaçıncı sırada favori?

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/2025 sezonunda lig aşamasına katılacak 36 takım ve fikstür geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/2025 sezonunda lig aşamasına katılacak 36 takım ve fikstür geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

Bu sezon bir format değişikliğine gidilerek lig usulü oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ne tarihte ilk defa aynı anda '3 Büyükler' ile katılıyoruz.

Bu sezon bir format değişikliğine gidilerek lig usulü oynanacak UEFA Avrupa Ligi'ne tarihte ilk defa aynı anda '3 Büyükler' ile katılıyoruz.

Turnuvadaki şampiyonluk oranları da geçtiğimiz saatlerde açıklandı. İngiliz kulüp Tottenham Hotspur, 5.2 oranla Avrupa Ligi'nin en büyük favorisi olarak gösterildi.

Turnuvadaki şampiyonluk oranları da geçtiğimiz saatlerde açıklandı. İngiliz kulüp Tottenham Hotspur, 5.2 oranla Avrupa Ligi'nin en büyük favorisi olarak gösterildi.

'Kırmızı Şeytanlar' yani bir diğer İngiliz kulüp Manchester United 5.6 oranla ikinci sırada yer aldı.

'Kırmızı Şeytanlar' yani bir diğer İngiliz kulüp Manchester United 5.6 oranla ikinci sırada yer aldı.

'3 Büyükler'den Fenerbahçe 19 oranla 7'nci sıradaki takımlar arasında kendine yer buldu.

'3 Büyükler'den Fenerbahçe 19 oranla 7'nci sıradaki takımlar arasında kendine yer buldu.
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Bir diğer Türk temsilcimiz Galatasaray da tıpkı Fenerbahçe gibi 19 oranla 7'nci sıradaki takımlardan biri oldu.

Bir diğer Türk temsilcimiz Galatasaray da tıpkı Fenerbahçe gibi 19 oranla 7'nci sıradaki takımlardan biri oldu.

Beşiktaş ise Portekiz temsilcisi Braga ile birlikte 10'uncu sırada yer aldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 35 olarak açıklandı.

Beşiktaş ise Portekiz temsilcisi Braga ile birlikte 10'uncu sırada yer aldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 35 olarak açıklandı.

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