Santarelli mi İlkin Aydın mı? Tuğba Şenoğlu'ndan Çok Konuşulacak "Asıl Azmaz Bal Kokmaz" Tweet'i!
Santarelli mi İlkin Aydın mı? Tuğba Şenoğlu'ndan Çok Konuşulacak "Asıl Azmaz Bal Kokmaz" Tweet'i!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk olarak 12+1'lik kadroya dahil olan ve kafileyle birlikte Paris'e gidip saçını kızıla boyatan, Olimpiyat köyünde Olimpik bir sporcu olmanın tadını çıkartan Tuğba Şenoğlu İvegin sürpriz bir kararla kadronun dışında kalmıştı. Bu sezon Türk Hava Yolları forması giyecek olan Tuğba Şenoğlu'ndan beklenmedik bir tweet geldi!
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Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki geniş smaçör rotasyonuna ilk etapta dahil olan Tuğba Şenoğlu İvegin, 12+1'lik kadroya kalmasından sonra büyük bir sevinç yaşamıştı.
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3 şampiyonlukla sona eren 2023 yazında sakatlığından dolayı milli takıma hasret kalan Tuğba Şenoğlu, kafileyle birlikte Paris'teki Olimpiyat köyüne gitmiş ve hatta totem için saçlarını kızıla boyatmıştı!
'Filenin Sultanları'nın İtalyan koçu Daniele Santarelli ve ekibi tarafından son anda 12+1'lik kadronun dışında kalması ise herkeste büyük bir şaşkınlık yaşatmıştı.
Smaçör İlkin Aydın'ın sakatlığının düzelmesiyle birlikte Paris'ten İstanbul'a dönen Tuğba Şenoğlu, büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve uzunca bir süre sessizliğini korumuştu.
Bu sezon Kuzeyboru'dan Türk Hava Yolları'na transfer olan Tuğba Şenoğlu, kulüp sezonu öncesinde sürpriz bir paylaşımda bulundu.
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Milli voleybolcu, paylaşımında "Bir insanın geçmişinde ne varsa, bu özellikler geleceğini de etkiler" anlamına gelen "Asıl azmaz bal kokmaz" atasözüne yer verdi.
Tuğba Şenoğlu'nun gönderme yaptığı kişinin kendisini kadrodan kesen Santarelli mi yoksa İlkin Aydın'a mı olduğu pek anlaşılamadı.
İşte bu paylaşım hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
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