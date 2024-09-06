Santarelli mi İlkin Aydın mı? Tuğba Şenoğlu'ndan Çok Konuşulacak "Asıl Azmaz Bal Kokmaz" Tweet'i!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk olarak 12+1'lik kadroya dahil olan ve kafileyle birlikte Paris'e gidip saçını kızıla boyatan, Olimpiyat köyünde Olimpik bir sporcu olmanın tadını çıkartan Tuğba Şenoğlu İvegin sürpriz bir kararla kadronun dışında kalmıştı. Bu sezon Türk Hava Yolları forması giyecek olan Tuğba Şenoğlu'ndan beklenmedik bir tweet geldi!