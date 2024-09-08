Türkiye'nin İlk Görme Engelli Hakimi Ünvanını Almaya Hak Kazanan Sabit Kılıç Hakim Yardımcısı Olarak Atandı

2023'te Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını almaya hak kazanan Sabit Kılıç, hakim yardımcısı olarak atandı. Görevine başlayan Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

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