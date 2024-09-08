Türkiye'nin İlk Görme Engelli Hakimi Ünvanını Almaya Hak Kazanan Sabit Kılıç Hakim Yardımcısı Olarak Atandı
Türkiye'nin İlk Görme Engelli Hakimi Ünvanını Almaya Hak Kazanan Sabit Kılıç Hakim Yardımcısı Olarak Atandı
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Sabit Kılıç, 10 yaşındayken geçirdiği glokom (göz tansiyonu) hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti.
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Ancak bu durum onun başarılı bir öğrenci olmasının önüne engel olmadı, Kılıç ilk ve orta öğretimini birincilikle bitirdi ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.
Okuldan mezun olduktan sonra 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na uzman yardımcısı olarak atanan Kılıç, 2023'te bir ilke imza attı.
2023'te gerçekleşen idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85.21 puan alan Kılıç, Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi ünvanını almaya hak kazandı.
Adalet Bakanlığı'nda idari yargı hakim yardımcısı olarak ataması yapılan Kılıç, yeni görevi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Göktaş, "Kılıç, azmiyle birçok kişiye örnek olacak" diye konuştu.
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