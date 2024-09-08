Okyanus Caddesi'nden Sefo'ya Mela Bedel'den Dilan Çıtak'a '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Okyanus Caddesi'nden Sefo'ya Mela Bedel'den Dilan Çıtak'a '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları
Her hafta pek çok şarkı dijital platformda karşımıza çıkıyor. İçlerinden en dikkat çekenlere ve daha ilk haftadan kulaklara takılanlara ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İşte bu haftanın '0 Kilometre'sinde yepyeni şarkılarıyla dikkatimizi çeken şarkıcılar...
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Son dönemin dikkat çeken gruplarından Okyanus Caddesi sempatikler sempatiği 'Resimler' ile bu hafta kulaklarımızı şenlendirdi.
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'Kapalı Kapılar' ile 'Bilmem mi?' havasından sonunda çıkan Sefo yeni şarkısı 'Kaçak Göçek'le de müzikalitesini genişletmeyi sürdürüyor.
'Ben Sana Gelemem' ile radyoların en büyük keşiflerinden biri olan Mela Bedel yeni şarkısı 'Nolduysa Oldu' ile karşımızda.
'Kasko' şarkısıyla muazzam bir hava yakalayan ve biraz kıyıda köşede kalan Dilan Çıtak, bu defa 'Virane'yle çıktı karşımıza.
'Sen ve Yıldız' ile grup havasından ilerleyen Mavi, bu defa en az birkaç kez dinleme isteği uyandıran 'Sersem'le karşımızda.
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Skylark, elektroniğin karanlık ve havalı hali 'Gece Boyu' ile tam bir gece şarkısına imza atmış, haliyle yüzleri güldürmüş!
Eda Atlas tıpkı Skylark gibi bizleri gecelere davet ediyor, o da 'Geceler Boyunca' ile bir diğer 'gece' şarkımız oluyor!
Böyleyken Böyle yoluna devam ediyor, 'Çok Sevdim'le sonbaharın melankolik havasına çok şık bir alternatif ekliyor.
Akustik üzerine elektronik sonrasında orta sularda yoluna devam eden Yüzyüzeyken Konuşuruz 'Bürokrat'la şaşırttı.
Zeynep Bastık bir 'halk için sanat' bir de 'sanat için sanat' yapıyor, bu denge hiç şaşmıyor, son durağımız 'Ben Böyle' oluyor.
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