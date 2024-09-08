Okyanus Caddesi'nden Sefo'ya Mela Bedel'den Dilan Çıtak'a '0 Kilometre'de Haftanın Yepyeni Şarkıları

Her hafta pek çok şarkı dijital platformda karşımıza çıkıyor. İçlerinden en dikkat çekenlere ve daha ilk haftadan kulaklara takılanlara ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İşte bu haftanın '0 Kilometre'sinde yepyeni şarkılarıyla dikkatimizi çeken şarkıcılar...