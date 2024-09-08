Görüş Bildir
Haberler
TV
Yayın Yasağı Olmasa Açıklayacak mıydı? Didem Arslan, Annesinin Görüntüleriyle Narin'in Ölümüne İsyan Etti!

Yayın Yasağı Olmasa Açıklayacak mıydı? Didem Arslan, Annesinin Görüntüleriyle Narin'in Ölümüne İsyan Etti!

Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 22:19

19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün ne yazık ki acı haber alındı. Cansız bedenine ulaşılan minik Narin tüm ülkeyi yasa boğarken, programında Narin'in dosyasını işleyen Didem Arslan Yılmaz, annesinin görüntüleriyle duruma isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolmasının üzerinden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolmasının üzerinden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşıldı.

Tüm Türkiye gibi programında Narin'in kaybolmasını işleyen Didem Arslan Yılmaz da bu olayın ardından öfkesini ve üzüntüsünü dile getirmekten geri kalmadı.

Tüm Türkiye gibi programında Narin'in kaybolmasını işleyen Didem Arslan Yılmaz da bu olayın ardından öfkesini ve üzüntüsünü dile getirmekten geri kalmadı.

Detaylar:

Yayın yasağının ardından programda Narin'den bahsedemeyen Didem Arslan Yılmaz, Narin'in annesinin bir videosunu paylaşarak ölümüne dair hislerini paylaştı.

Yayın yasağının ardından programda Narin'den bahsedemeyen Didem Arslan Yılmaz, Narin'in annesinin bir videosunu paylaşarak ölümüne dair hislerini paylaştı.

Ancak ünlü gazetecinin duygularını paylaşmak için seçtiği video imalı bulundu.

Narin'in ölümüyle ilgili şüphenin aile üstünde yoğunlaşmasının ardından; Didem Arslan Yılmaz'ın paylaştığı videoda Narin'in annesinin, abileriyle ilgili konuştuğu kısma yer vermesi kafaları karıştırdı.

Narin'in ölümüyle ilgili şüphenin aile üstünde yoğunlaşmasının ardından; Didem Arslan Yılmaz'ın paylaştığı videoda Narin'in annesinin, abileriyle ilgili konuştuğu kısma yer vermesi kafaları karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü gazeteci kişisel hesabından yaptığı paylaşımda ise anneyi susturduklarını ve sonra da yayın yasağı alındığını iddia etti.

Ünlü gazeteci kişisel hesabından yaptığı paylaşımda ise anneyi susturduklarını ve sonra da yayın yasağı alındığını iddia etti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın