Yayın Yasağı Olmasa Açıklayacak mıydı? Didem Arslan, Annesinin Görüntüleriyle Narin'in Ölümüne İsyan Etti!

19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün ne yazık ki acı haber alındı. Cansız bedenine ulaşılan minik Narin tüm ülkeyi yasa boğarken, programında Narin'in dosyasını işleyen Didem Arslan Yılmaz, annesinin görüntüleriyle duruma isyan etti.