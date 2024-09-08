Yayın Yasağı Olmasa Açıklayacak mıydı? Didem Arslan, Annesinin Görüntüleriyle Narin'in Ölümüne İsyan Etti!
Yayın Yasağı Olmasa Açıklayacak mıydı? Didem Arslan, Annesinin Görüntüleriyle Narin'in Ölümüne İsyan Etti!
19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün ne yazık ki acı haber alındı. Cansız bedenine ulaşılan minik Narin tüm ülkeyi yasa boğarken, programında Narin'in dosyasını işleyen Didem Arslan Yılmaz, annesinin görüntüleriyle duruma isyan etti.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolmasının üzerinden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşıldı.
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Tüm Türkiye gibi programında Narin'in kaybolmasını işleyen Didem Arslan Yılmaz da bu olayın ardından öfkesini ve üzüntüsünü dile getirmekten geri kalmadı.
Yayın yasağının ardından programda Narin'den bahsedemeyen Didem Arslan Yılmaz, Narin'in annesinin bir videosunu paylaşarak ölümüne dair hislerini paylaştı.
Ancak ünlü gazetecinin duygularını paylaşmak için seçtiği video imalı bulundu.
Narin'in ölümüyle ilgili şüphenin aile üstünde yoğunlaşmasının ardından; Didem Arslan Yılmaz'ın paylaştığı videoda Narin'in annesinin, abileriyle ilgili konuştuğu kısma yer vermesi kafaları karıştırdı.
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Ünlü gazeteci kişisel hesabından yaptığı paylaşımda ise anneyi susturduklarını ve sonra da yayın yasağı alındığını iddia etti.
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