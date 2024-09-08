Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin'in Ablasının Merdivenden Düşerek Öldüğünü Açıkladı!
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin'in Ablasının Merdivenden Düşerek Öldüğünü Açıkladı!
19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın dereyatağında bulunan cansız bedeninin ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Halk TV'de canlı yayına katılarak Narin'in ablasının şüpheli ölümüyle ilgili konuştu.
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'in, ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı.
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Dereyatağında ulaşılan cansız bedeninin otopsiye gönderilmesinin ardından Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Halk TV canlı yayınına katılarak Narin'in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Narin'in ablasının yıllar önce merdivenden düşerek öldüğünü açıklayan Hakan Kar, önceki ölümün de soruşturmasının tekrar açılması gerektiğini söyledi.
Çocuk ihmali ve istismarı açısından büyük bir risk olduğunu belirten Kar, durumun şüphe uyandırdığını belirtti.
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