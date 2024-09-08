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Narin Cinayetinde Kritik Gelişmeyi Özlem Gürses Açıkladı: META'dan Veriler İstendi

Narin Cinayetinde Kritik Gelişmeyi Özlem Gürses Açıkladı: META'dan Veriler İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 22:16

Gazeteci Özlem Gürses, Narin'in katledilişinin ardından amcanın silinen yazışmalarıyla ilgili önemli bir bilgi verdi.

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Narin'in katledilişinin ardından aile ve köyden 23 kişi gözaltına alındı. Cinayetin çözümlenmesi için de çalışmalar hızlanmış durumda.

Narin'in katledilişinin ardından aile ve köyden 23 kişi gözaltına alındı. Cinayetin çözümlenmesi için de çalışmalar hızlanmış durumda.

Narin'in amcası Salim Güran'ın tutuklu olarak hapiste olduğu davada, kritik bir gelişme yaşandı. Salim Güran, tüm yazışmalarını silmiş bunun için de "sakladıkları mermileri" sebep olarak göstermişti.

Narin'in amcası Salim Güran'ın tutuklu olarak hapiste olduğu davada, kritik bir gelişme yaşandı. Salim Güran, tüm yazışmalarını silmiş bunun için de "sakladıkları mermileri" sebep olarak göstermişti.

Gazeteci Özlem Gürses belki de bu vahşi cinayetin faillerini ortaya çıkaracak önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Gürses, Türkiye'nin META ile verileri almak içni iletişime geçtiğini açıkladı.

Gazeteci Özlem Gürses belki de bu vahşi cinayetin faillerini ortaya çıkaracak önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Gürses, Türkiye'nin META ile verileri almak içni iletişime geçtiğini açıkladı.

Özlem Gürses'in paylaşımı:

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