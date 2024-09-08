AKP'ye Yakınlığıyla Bilinen Taha Hüseyin Karagöz'den TOGG Eleştirisi Geldi

'Bursa'da babamla beraber restoranda yemek yerken arabayı şarja bıraktık. Hata vermiş şarj almamış. Yemekten kalkıyorsun, şarj oldu diyorsun bir bakıyorsun hiç şarj olmamış. Yemekteyken kalkacaksın resetleme yapacaksın, dtc sıfırlama yapacaksın. Ne dtc'si, bilgisayar mühendisi mi millet? Sigorta sök tak, Tofaş mı bu ya?'