AKP'ye Yakınlığıyla Bilinen Taha Hüseyin Karagöz'den TOGG Eleştirisi Geldi
AKP'ye Yakınlığıyla Bilinen Taha Hüseyin Karagöz'den TOGG Eleştirisi Geldi
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Taha Hüseyin Karagöz, TOGG kullanıcısı olarak TOGG'da gördüğü hataları anlattı. TOGG'u eleştiren Karagöz, Tesla ile de karşılaştırdı.
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TOGG'un Alaçatı'da yaptığı lansmanı eleştiren Karagöz, "Senin müşterin Erzurum'daki Ali Amca, Ayşe Teyze. Yerli marka diye alıyorlar. Alaçatı'daki insanlar senin müşterin değil" dedi.
Karagöz, "2 yıl geçmesine rağmen hala hız sabitleyici, şerit takibi gelmedi ama Trendyol uygulaması gelmiş. Şarj hatası veriyor ama Ziraat uygulaması getirmişler" diyerek TOGG'u eleştirdi.
"Siz rahat mısınız, ev yanıyor siz duvar dekoru yapıyorsunuz." diyen Karagöz, babası ile birlikte yaşadığı sorunu da anlattı.
Tesla ile şarj istasyon ücretlerini de karşılaştıran Karagöz, kilowatt hesabını yaptı. Tesla'nın 7.2 TL'den şarj yaptığını söylerken, TOGG'un tüm teşviğe rağmen 9.60 TL aldığını söyledi. Karagöz, TOGG'u imalı şekilde Alaçatı lansmanı için bir kez daha eleştirerek sözlerini noktaladı.
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Taha Hüseyin Karagöz'ün TOGG eleştirisi:
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