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AKP'ye Yakınlığıyla Bilinen Taha Hüseyin Karagöz'den TOGG Eleştirisi Geldi

AKP'ye Yakınlığıyla Bilinen Taha Hüseyin Karagöz'den TOGG Eleştirisi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 21:27

AKP'ye yakınlığıyla bilinen, sosyal medyada etkili olan isimlerden olan Taha Hüseyin Karagöz'den kullanıcısı olduğu TOGG'a eleştiriler geldi. Karagöz 'hepimizin gururu' dediği TOGG için 'dostane' uyarılar yaptı.

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Taha Hüseyin Karagöz, TOGG kullanıcısı olarak TOGG'da gördüğü hataları anlattı. TOGG'u eleştiren Karagöz, Tesla ile de karşılaştırdı.

Taha Hüseyin Karagöz, TOGG kullanıcısı olarak TOGG'da gördüğü hataları anlattı. TOGG'u eleştiren Karagöz, Tesla ile de karşılaştırdı.

TOGG'un Alaçatı'da yaptığı lansmanı eleştiren Karagöz, "Senin müşterin Erzurum'daki Ali Amca, Ayşe Teyze. Yerli marka diye alıyorlar. Alaçatı'daki insanlar senin müşterin değil" dedi.

TOGG'un Alaçatı'da yaptığı lansmanı eleştiren Karagöz, "Senin müşterin Erzurum'daki Ali Amca, Ayşe Teyze. Yerli marka diye alıyorlar. Alaçatı'daki insanlar senin müşterin değil" dedi.

Karagöz, "2 yıl geçmesine rağmen hala hız sabitleyici, şerit takibi gelmedi ama Trendyol uygulaması gelmiş. Şarj hatası veriyor ama Ziraat uygulaması getirmişler" diyerek TOGG'u eleştirdi.

Karagöz, "2 yıl geçmesine rağmen hala hız sabitleyici, şerit takibi gelmedi ama Trendyol uygulaması gelmiş. Şarj hatası veriyor ama Ziraat uygulaması getirmişler" diyerek TOGG'u eleştirdi.

"Siz rahat mısınız, ev yanıyor siz duvar dekoru yapıyorsunuz." diyen Karagöz, babası ile birlikte yaşadığı sorunu da anlattı.

"Siz rahat mısınız, ev yanıyor siz duvar dekoru yapıyorsunuz." diyen Karagöz, babası ile birlikte yaşadığı sorunu da anlattı.

'Bursa'da babamla beraber restoranda yemek yerken arabayı şarja bıraktık. Hata vermiş şarj almamış. Yemekten kalkıyorsun, şarj oldu diyorsun bir bakıyorsun hiç şarj olmamış. Yemekteyken kalkacaksın resetleme yapacaksın, dtc sıfırlama yapacaksın. Ne dtc'si, bilgisayar mühendisi mi millet? Sigorta sök tak, Tofaş mı bu ya?'

Tesla ile şarj istasyon ücretlerini de karşılaştıran Karagöz, kilowatt hesabını yaptı. Tesla'nın 7.2 TL'den şarj yaptığını söylerken, TOGG'un tüm teşviğe rağmen 9.60 TL aldığını söyledi. Karagöz, TOGG'u imalı şekilde Alaçatı lansmanı için bir kez daha eleştirerek sözlerini noktaladı.

Tesla ile şarj istasyon ücretlerini de karşılaştıran Karagöz, kilowatt hesabını yaptı. Tesla'nın 7.2 TL'den şarj yaptığını söylerken, TOGG'un tüm teşviğe rağmen 9.60 TL aldığını söyledi. Karagöz, TOGG'u imalı şekilde Alaçatı lansmanı için bir kez daha eleştirerek sözlerini noktaladı.
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Taha Hüseyin Karagöz'ün TOGG eleştirisi:

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