Ekonomist Murat Muratoğlu, Asgari Ücretli İçin Korkutan Zam Senaryosunu Açıkladı: En Fazla %20 Zam
Ekonomist Murat Muratoğlu, Asgari Ücretli İçin Korkutan Zam Senaryosunu Açıkladı: En Fazla %20 Zam
Sözcü TV ekranlarında konuşan Murat Muratoğlu, Orta Vadeli Program'a dair açıklamalarda bulundu. Açıklama şeklinden, basın toplantısındaki soruların yanıtlanışına kadar eleştiriler yapan Muratoğlu, asgari ücret için de karamsar bir tahminde bulundu.
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OVP'nin açıklandığı toplantıda 9 erkeğin bulunmasına değinen Muratoğlu, "İki yedekli halı saha takımı gibi dizilmişler, soruları toplu halde aldılar, yanıtlanmayan sorular oldu" dedi.
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Kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında arttığını söyleyen Muratoğlu, "fakirleşirken gelirimiz artmış" dedi.
Murat Muratoğlu, "13.100 dolar kişi başı gelirimiz, o da yalan dolan. Diyorlar ki bu sene fakirleştik, zam almadık 15.551 dolara çıkacak diyorlar. 2500 dolar zenginleşmişiz" dedi.
"Güvendikleri tek yer TÜİK, oraya kendi adamını koyarsan bu rakamları tutturursun" diyen Muratoğlu, asgari ücret tahminini de açıkladı.
"Asgari ücret maksimum yüzde 20 zam olacak. 3400 ekle , 20400 lira asgari ücret olacak" diyen Muratoğlu'na Ebru Baki, "Ölsün mü insanlar?" diye sorarken, Muratoğlu, "Öldürecekler, bu program onu emrediyor" dedi.
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