Ekonomist Murat Muratoğlu, Asgari Ücretli İçin Korkutan Zam Senaryosunu Açıkladı: En Fazla %20 Zam

Sözcü TV ekranlarında konuşan Murat Muratoğlu, Orta Vadeli Program'a dair açıklamalarda bulundu. Açıklama şeklinden, basın toplantısındaki soruların yanıtlanışına kadar eleştiriler yapan Muratoğlu, asgari ücret için de karamsar bir tahminde bulundu.