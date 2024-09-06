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Özgür Demirtaş, Orta Vadeli Program (OVP) İçin Hatalı Gördüğü Tabloyu Açıkladı

Özgür Demirtaş, Orta Vadeli Program (OVP) İçin Hatalı Gördüğü Tabloyu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
06.09.2024 - 09:25

Açıklanna OVP için iktisatçıların değerlendirmeleri ve açıklamaları sürüyor. Bu konuya dair en çarpıcı yorumlardan biri de Özgür Demirtaş'tan geldi.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün açıklanan Orta Vadeli Program hakkındaki ilk değerlendirmesinde, “Orta Vadeli Plan'da ciddi hatalar bulunuyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün açıklanan Orta Vadeli Program hakkındaki ilk değerlendirmesinde, “Orta Vadeli Plan'da ciddi hatalar bulunuyor” şeklinde konuştu.

Demirtaş "en kötüsünü henüz görmedik" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Banka takipleri artıyor. Zombi şirketler zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan kışa geçerken zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz. Tüm bunların sabesi Nas ekonomi politikası."

Demirtaş "en kötüsünü henüz görmedik" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Banka takipleri artıyor. Zombi şirketler zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan kışa geçerken zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz. Tüm bunların sabesi Nas ekonomi politikası."

Özgür Demirtaş, değerlendirmesini, programda birçok hata olduğuna dikkat çekerek; “Dört eksik bir doğru… Olmaz…” diyerek bitirdi.

Özgür Demirtaş, değerlendirmesini, programda birçok hata olduğuna dikkat çekerek; “Dört eksik bir doğru… Olmaz…” diyerek bitirdi.

Demirtaş'ın son tweeti:

Demirtaş'ın son tweeti:

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