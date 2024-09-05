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11 Yıl Önce Güneşi Beklerken'de Gösterilen Fiyatlar Dudağınızı Uçuklatacak!

11 Yıl Önce Güneşi Beklerken'de Gösterilen Fiyatlar Dudağınızı Uçuklatacak!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 17:11

2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde Zeynep'in kafede karşılaştığı fiyatlara tepki verdiği video TikTok'ta gündem oldu. Söz konusu sahnede serpme kahvaltının 30 TL olması ise bizi epey uzaklara daldırdı.

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2013 yılında yayın hayatına başlayan Güneşi Beklerken, Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in partnerliğiyle epey beğeni toplamıştı.

2013 yılında yayın hayatına başlayan Güneşi Beklerken, Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in partnerliğiyle epey beğeni toplamıştı.

Üzerinden tam 11 yıl geçen diziyle şu an yaşadığımız dönem arasında epey farklar bulunurken bunların en büyüğü ise hiç şüphesiz fiyatlar!

Üzerinden tam 11 yıl geçen diziyle şu an yaşadığımız dönem arasında epey farklar bulunurken bunların en büyüğü ise hiç şüphesiz fiyatlar!

Dizide Zeynep karakterinin gittiği kafedeki menüye bakarken şok geçirdiği anlar TikTok'ta yeniden gündem olurken, serpme kahvaltının 30 TL gibi bir fiyata satılması bizi de epey şaşırttı.

Dizide Zeynep karakterinin gittiği kafedeki menüye bakarken şok geçirdiği anlar TikTok'ta yeniden gündem olurken, serpme kahvaltının 30 TL gibi bir fiyata satılması bizi de epey şaşırttı.

İşte fiyat algınızı bozacak o sahne:

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