Yalı Çapkını Tanıtımındaki Su Altı Görüntülerinin Kamera Arkası Paylaşıldı!
Yalı Çapkını Tanıtımındaki Su Altı Görüntülerinin Kamera Arkası Paylaşıldı!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezon tanıtım fragmanı yayınlanırken, fragmandaki su altı görüntülerinin kamera arkası yayınlandı.
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Star TV'nin fenomen haline gelen dizisi Yalı Çapkını, 13 Eylül Cuma günü 3. sezonuyla ekranda olacak.
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Yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlanan dizi su altı konseptiyle beğeni toplarken, Yalı Çapkını resmi hesabı o anların kamera arkası görüntülerini paylaştı.
Kamera arkası görüntüleri de burada:
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