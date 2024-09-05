MasterChef Muratcan, Erkekler Evinde Bir Gününü Paylaştı!
MasterChef Muratcan, Erkekler Evinde Bir Gününü Paylaştı!
MasterChef Türkiye yarışmacılarının İstanbul'da kaldıkları MasterChef evinden sık sık paylaşım yapan yarışmacılar büyük oranda merakımızı giderirken,Muratcan Sural, 'MasterChef evinde bir günde neler oluyor?' temalı bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye 7. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Öyle ki yarışmacılar yapım şirketinin kendileri için tahsis ettikleri evden yaptıkları paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu senenin yarışmacıları kaldıkları evlerden sık sık paylaşım yaparlarken, en detaylı görüntüler Muratcan'dan geldi.
"MasterChef evinde bir günüm nasıl geçiyor?" başlıklı bir video paylaşan Muratcan, erkeklerin kaldığı evi en ince ayrıntısına kadar videoya dökmüş oldu.
Bazılarının iş yaparken bazılarının keyfinden ödün vermediği MasterChef erkekler evi hakkında paylaşılan videoyu aşağıya bırakıyoruz!
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın