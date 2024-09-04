Survivor'ın Efsane Şampiyonu Turbo Turabi Şimdi de Almanya'da Yarışacak!
Survivor'ın Efsane Şampiyonu Turbo Turabi Şimdi de Almanya'da Yarışacak!
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Survivor'da kendini Turbo Turabi olarak tanıtan Turabi Çamkıran, tam 2 kez şampiyon olarak Survivor'da bir ilke imza atmıştı.
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Survivor Türkiye dışında yurt dışında pek çok yarışma programında şampiyonluk elde eden Turabi, geçirdiği bir sakatlık sonrasında eski formuna kavuşamazken, Instagram hesabından beklenmedik bir paylaşım yaptı.
Emekli olmaya karar verdiğini açıklamasının ardından Almanya'da bir yarışma programından teklif aldığını belirten Turabi, "Şampiyon olamazsın diyenler, don't muhattap" diyerek rakiplerine meydan okudu.
İşte Turabi'nin o açıklaması:
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