Her Şey Yalanmış! Gelin Evi Yarışmacısı, Yapılan İkramların Yenmediğini Açıkladı!
Her Şey Yalanmış! Gelin Evi Yarışmacısı, Yapılan İkramların Yenmediğini Açıkladı!
Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yarışmacılar önce evlerini tanıtıp ardından el lezzetlerini göstermek için zengin ikramlar yapıyor. Günün sonunda puanlanan yarışmacılardan biri sosyal medya hesabından yapılan ikramlıkların yenmediğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi, yarışmacıların evlerini tanıttıkları ve ikramlar sundukları altın günü konseptinde bir yarışma.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Verilen puanlar sonrasında bir yarışmacı büyük ödülü kazanırken, yarışmada daha önce yer alan yarışmacıların sosyal medyadaki paylaşımları sık sık tartışma yaratmıştı.
Yarışma hakkındaki son tartışma ise gelinlerin yaptığı ikramlar oldu.
Gelin Evi'nde yarışmacı olan Pervin Aydın isimli kullanıcı, yarışmada yapılan ikramların aslında yenmediği ve yapım şirketinin herkese dışarıdan sipariş verdiğini açıkladı.
"Siz olsanız her gün tanımadığınız insanın yemeğini yer misiniz?" diyen yarışmacı yaptığı açıklamayla tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o açıklama:
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın