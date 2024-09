Her Şey Yalanmış! Gelin Evi Yarışmacısı, Yapılan İkramların Yenmediğini Açıkladı!

Bu bana en çok gelen sorulardan biri. Arkadaşlar şu şekilde düşünebiliriz. Sonuçta bir set ekibi ve 5 yarışmacı var. Bu 5 yarışmacıdan 4ü ekiple beraber ev sahibinin evine gidiyor. Ve bu bir iş olduğu için şirketin yemeği karşılaması gerekiyor her işte olduğu gibi . Ha diyecek olursanız o kadar sofra kuruluyor neden oradan yemiyorlar? Neden yesinler arkadaşlar her gün birinin evine giderek koca sezon geçiriyorlar. Siz olsanız her gün tanımadığınız insanların evinde yemek yer misiniz? Bu tercih meselesi tabiki de isterlerse yiyorlar ve genelde yeniyor ama şirketin yemeği karşılaması gerek. Her sabah eve gitmeden önce kahvaltı yapılıyor. Evde öğlen yemek söyleniyor . Bu sırada 5 gelin için de sipariş veriliyor. Akşam da eğer geç olursa tekrar yemek söyleniyor . Bu şekilde düşününce mantıklı geldi değil mi? 😍😍😍😍🤓😅