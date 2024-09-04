Görüş Bildir
Haberler
TV
Her Şey Yalanmış! Gelin Evi Yarışmacısı, Yapılan İkramların Yenmediğini Açıkladı!

Her Şey Yalanmış! Gelin Evi Yarışmacısı, Yapılan İkramların Yenmediğini Açıkladı!

Gelin Evi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 11:35

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında yarışmacılar önce evlerini tanıtıp ardından el lezzetlerini göstermek için zengin ikramlar yapıyor. Günün sonunda puanlanan yarışmacılardan biri sosyal medya hesabından yapılan ikramlıkların yenmediğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi, yarışmacıların evlerini tanıttıkları ve ikramlar sundukları altın günü konseptinde bir yarışma.

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi, yarışmacıların evlerini tanıttıkları ve ikramlar sundukları altın günü konseptinde bir yarışma.

Verilen puanlar sonrasında bir yarışmacı büyük ödülü kazanırken, yarışmada daha önce yer alan yarışmacıların sosyal medyadaki paylaşımları sık sık tartışma yaratmıştı.

Verilen puanlar sonrasında bir yarışmacı büyük ödülü kazanırken, yarışmada daha önce yer alan yarışmacıların sosyal medyadaki paylaşımları sık sık tartışma yaratmıştı.

Yarışma hakkındaki son tartışma ise gelinlerin yaptığı ikramlar oldu.

Yarışma hakkındaki son tartışma ise gelinlerin yaptığı ikramlar oldu.

Gelin Evi'nde yarışmacı olan Pervin Aydın isimli kullanıcı, yarışmada yapılan ikramların aslında yenmediği ve yapım şirketinin herkese dışarıdan sipariş verdiğini açıkladı.

Gelin Evi'nde yarışmacı olan Pervin Aydın isimli kullanıcı, yarışmada yapılan ikramların aslında yenmediği ve yapım şirketinin herkese dışarıdan sipariş verdiğini açıkladı.

"Siz olsanız her gün tanımadığınız insanın yemeğini yer misiniz?" diyen yarışmacı yaptığı açıklamayla tartışma yarattı.

"Siz olsanız her gün tanımadığınız insanın yemeğini yer misiniz?" diyen yarışmacı yaptığı açıklamayla tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

Bu bana en çok gelen sorulardan biri. Arkadaşlar şu şekilde düşünebiliriz. Sonuçta bir set ekibi ve 5 yarışmacı var. Bu 5 yarışmacıdan 4ü ekiple beraber ev sahibinin evine gidiyor. Ve bu bir iş olduğu için şirketin yemeği karşılaması gerekiyor her işte olduğu gibi . Ha diyecek olursanız o kadar sofra kuruluyor neden oradan yemiyorlar? Neden yesinler arkadaşlar her gün birinin evine giderek koca sezon geçiriyorlar. Siz olsanız her gün tanımadığınız insanların evinde yemek yer misiniz? Bu tercih meselesi tabiki de isterlerse yiyorlar ve genelde yeniyor ama şirketin yemeği karşılaması gerek. Her sabah eve gitmeden önce kahvaltı yapılıyor. Evde öğlen yemek söyleniyor . Bu sırada 5 gelin için de sipariş veriliyor. Akşam da eğer geç olursa tekrar yemek söyleniyor . Bu şekilde düşününce mantıklı geldi değil mi? 😍😍😍😍🤓😅

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın