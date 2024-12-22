İnternetten Ayna Satmaya Çalışan Kişiler Fotoğrafı Nasıl Çekeceklerini Bilemeyince Ortaya Çıkan Görüntüler

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDY-pe...
Son zamanlarda, ikinci el satış platformları büyük bir popülarite kazandı. İnsanlar, kullanmadıkları eşyaları değerlendirmek ve ek gelir elde etmek için bu sitelere yöneliyorlar. Bu platformlarda karşımıza çıkan ilanlar ise bazen oldukça ilginç olabiliyor. Ürünlerin açıklama kısımları beklenmedik şekilde beynimizi yakabiliyor. Özellikle nasıl fotoğraf çekmesi gerektiğini bilmeyen insanlar oldukça ilginç ilanlara imza atabiliyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, internetten ikinci el ayna satmaya çalışan insanların ilanlarını bir araya getirdi.
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"Kötü bir gün mü geçiriyorsun? İnternetten ayna satan insanları bul" notuyla paylaştığı video izleyenleri güldürdü.
İşte o görüntüler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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