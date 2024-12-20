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Abla Yemeğin Hareket Ediyor: Mukbang Videosu Çeken Bir Kadının Yediği Yengeçlerin Canlı Olduğu Görüldü

Abla Yemeğin Hareket Ediyor: Mukbang Videosu Çeken Bir Kadının Yediği Yengeçlerin Canlı Olduğu Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 22:57

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Her ülkenin kendine has bir yemek kültürü bulunuyor. Her biri, kendi coğrafi konumları, tarihleri ve sosyo-kültürel etkileşimleri doğrultusunda benzersiz lezzetler ve yemek pişirme teknikleri geliştirmiştir. Bu çeşitli yemek kültürleri, dünya mutfaklarının büyüleyici bir mozaiğini oluşturur Bu nedenle, ulusal mutfaklar, bir ülkenin kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve onların özgün karakterini yansıtır. Fakat elbette bazı ülke mutfakları, bazı ülkeler için oldukça alışılmışın dışında olabiliyor.

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Mukbang videosu çeken bir kadın, kamera karşısında afiyetle yengeç yedi.

Mukbang videosu çeken bir kadın, kamera karşısında afiyetle yengeç yedi.

Kadının yemeği yediği sırada yengeçlerin hareket etmesi, izleyenlerin midesini ağzına getirdi.

Kadının yemeği yediği sırada yengeçlerin hareket etmesi, izleyenlerin midesini ağzına getirdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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