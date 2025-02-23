Dinçer Güner Paylaştı: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Astrolojisi

Maçın başlangıcında Yükselen Başak burcu, Galatasaray'ı temsilen öne çıkıyor. Bu, sarı-kırmızılıların analitik, detaycı ve işine odaklanmış bir ruh haliyle sahaya çıkacağını gösteriyor. Ancak Başak burcunun yöneticisi Merkür, Balık burcunda ve zararlı konumda. Bu da Galatasaray'ın dağılmaya, kontrol kaybına ve yanlış kararlar almaya yatkın olabileceğini işaret ediyor.

Özellikle, Merkür'le Satürn'ün kavuşumu, Galatasaray'ın hakem kararları ya da teknik direktör kararları gibi otorite engelleriyle karşılaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Galatasaray'ı temsil eden bölgede bulunan Güney Ay Düğümü, takımın şansının düşük olabileceğini ve sıkıntılar yaşayabileceğini ortaya koyuyor.