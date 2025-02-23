Dinçer Güner Paylaştı: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Astrolojisi
Dinçer Güner Paylaştı: Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Astrolojisi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi için geri sayım başlarken astrolog Dinçer Güner, maçın analizini paylaştı. Yıllardır derbiler üzerine çalışmalar yapan Güner, bu derbinin de sürprizlere sahne olabileceğini belirtti. Sosyal medya hesabından gönderi yayınlayan Güner, bu yorumunun amatör ve deneysel bir çalışmanın sonucu olduğunu da vurguladı: 'Tutar- tutmaz, bu konuda bana güvenmeyin! Zira hayatımda 90dk maç izlemişliğim yok. Yıllar içinde güzel bir deneme gelişti sadece… Bazen şok edici derece de tutarlı dakikasına varana kadar sonuçlar çıkıyor, bazen de tırt valla…'
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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