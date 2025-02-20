TFF'nin Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Yabancı Hakem Vermesi Sence Doğru mu?
TFF'nin Galatasaray - Fenerbahçe Maçına Yabancı Hakem Vermesi Sence Doğru mu?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu, tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe maçında orta hakemin yabancı bir isim olacağını açıklamıştı. Merkez Hakem Kurulu da dev karşılaşmada düdük çalacak ismin Slavko Vincic olacağını paylaştı. Karar, büyük bir tartışmaya neden oldu. Peki, senin düşüncen ne yönde? 👇
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TFF'nin yabancı hakem kararını destekliyor musun?
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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