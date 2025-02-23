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Kıvanç Tatlıtuğ'un Kardan Adam Yaptığı Anları Aşkla Paylaşan Başak Dizer "Kocam da Kocam" Modunu Fena Açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kardan Adam Yaptığı Anları Aşkla Paylaşan Başak Dizer "Kocam da Kocam" Modunu Fena Açtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2025 - 20:29

Geçtiğimiz saatlerde heykeltıraş gibi özenle kardan adam yapan biricik kocası Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaşan Başak Dizer, sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı!

Sosyal medya kullanıcıları elinden her iş gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anlara bayılıp düşerken Başak Dizer, gönderisinin altına gelen, kocasına yapılan iltifatların birkaçına da cevap verdi. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un mükemmelliğine mi Başak Dizer'in kocasını daima sahiplenen mütevazı duruşuna mı hayran kalalım bilemedik! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!

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Ülkenin en gözde yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizer'le evlenmişti hatırlarsanız.

Ülkenin en gözde yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizer'le evlenmişti hatırlarsanız.

Kurt Seyit ve Şura setinde aşık olan ikili, yıllara yayılan aşkı evlilikle taçlandırmaya karar vermiş, birbirlerine yaptıkları her jest ve aşk dolu hareket gündemin ortasına bomba gibi düşmüştü. Bir dönem aralarındaki yaş farkı konuşuldu, ilk etapta Tatlıtuğ kimseciklere yakıştırılamadı ama Başak Dizer zaman içerisinde en az eşi kadar merak edilen isimlerden biri haline geldi.

2021 yılında Kurt Efe ismini verdikleri mini Kıvanç'ı kucağına alan çift, favori aşıklardan favori çekirdek aile unvanına terfi etmişti.

2021 yılında Kurt Efe ismini verdikleri mini Kıvanç'ı kucağına alan çift, favori aşıklardan favori çekirdek aile unvanına terfi etmişti.

Kurt Efe'yi gittikleri her yere götüren, aşklarından hiçbir şey azalmazken oğullarına olan düşkünlükleriyle de öne çıkan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ ne zaman bir şey paylaşsa önce bir maşallah sonra da koca bir iç çektik.

Tatlıtuğ'un seneler içerisinde yaptığı açıklamalar, bakışları ve jestleri sebebiyle büyük aşkları çok konuşulan çift, geçtiğimiz saatlerde yine gündem oldu.

Tatlıtuğ'un seneler içerisinde yaptığı açıklamalar, bakışları ve jestleri sebebiyle büyük aşkları çok konuşulan çift, geçtiğimiz saatlerde yine gündem oldu.

Başak Dizer, İstanbul'a yağan yoğun karı fırsat bilip binbir özenle kardan adam yapan Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştı. Paylaşımına da 'En güzel kardan adam' notunu düştü.

Kardan adamı bitirip yanına köpeğini de yapan heykeltıraş edalarındaki Tatlıtuğ her zaman olduğu gibi kalp eritti.

Eriyip biten sosyal medya kullanıcıları Başak Dizer'in gönderisini de yorumsuz geçmedi tabii.

Eriyip biten sosyal medya kullanıcıları Başak Dizer'in gönderisini de yorumsuz geçmedi tabii.

Dizer zaman içinde öyle bir duruş sergiledi ki bu ikili hiçbir zaman yerden yere vurulamadı, bir eksik, bir kusur aranamadı aşklarında! Bu sefer de yine aşklarına duyulan hayranlık ve Başak Dizer'den tavsiye almaya niyetlenen yorumlarla doldu Kıvanç Tatlıtuğ ve şaheser kardan adamı ile köpeğinin altı!

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Başak Dizer zaman zaman kendisine gelen yorumlara bütün içtenliğiyle cevap veriyor, belki denk gelmişsinizdir.

Başak Dizer zaman zaman kendisine gelen yorumlara bütün içtenliğiyle cevap veriyor, belki denk gelmişsinizdir.

Kardan adam gönderisinin epey ilgi çektiğini görünce de kendini tutamadı kendisi! Biricik kocasına yağan iltifatlara hem mütevazı hem de asil bir duruşla cevap verdi.

Önce @birkahvebingiybett'in yaptığı övgü dolu paylaşıma denk geldi.

Önce @birkahvebingiybett'in yaptığı övgü dolu paylaşıma denk geldi.

Ve direkt @birkahvebingiybett'e teşekkür ettiği bir mesaj attı! Yazdıklarını Kıvanç Tatlıtuğ'a da göstereceğini ekledi.

Ardından kendi gönderisinin altındaki yorumlara göz attı!

Ardından kendi gönderisinin altındaki yorumlara göz attı!

Kocasını övenlere kendi de katıldı, içimizden biri gibi Tatlıtuğ'u inceledi o da! Başak Dizer olmak büyük şans şu hayatta, o da bunun çok farkında!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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