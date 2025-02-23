Kıvanç Tatlıtuğ'un Kardan Adam Yaptığı Anları Aşkla Paylaşan Başak Dizer "Kocam da Kocam" Modunu Fena Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Kardan Adam Yaptığı Anları Aşkla Paylaşan Başak Dizer "Kocam da Kocam" Modunu Fena Açtı!
Geçtiğimiz saatlerde heykeltıraş gibi özenle kardan adam yapan biricik kocası Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaşan Başak Dizer, sosyal medyayı ayağa kaldırmayı başardı!
Sosyal medya kullanıcıları elinden her iş gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un kardan adam yaptığı anlara bayılıp düşerken Başak Dizer, gönderisinin altına gelen, kocasına yapılan iltifatların birkaçına da cevap verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un mükemmelliğine mi Başak Dizer'in kocasını daima sahiplenen mütevazı duruşuna mı hayran kalalım bilemedik! Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
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Ülkenin en gözde yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizer'le evlenmişti hatırlarsanız.
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2021 yılında Kurt Efe ismini verdikleri mini Kıvanç'ı kucağına alan çift, favori aşıklardan favori çekirdek aile unvanına terfi etmişti.
Tatlıtuğ'un seneler içerisinde yaptığı açıklamalar, bakışları ve jestleri sebebiyle büyük aşkları çok konuşulan çift, geçtiğimiz saatlerde yine gündem oldu.
Kardan adamı bitirip yanına köpeğini de yapan heykeltıraş edalarındaki Tatlıtuğ her zaman olduğu gibi kalp eritti.
Eriyip biten sosyal medya kullanıcıları Başak Dizer'in gönderisini de yorumsuz geçmedi tabii.
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Başak Dizer zaman zaman kendisine gelen yorumlara bütün içtenliğiyle cevap veriyor, belki denk gelmişsinizdir.
Önce @birkahvebingiybett'in yaptığı övgü dolu paylaşıma denk geldi.
Ardından kendi gönderisinin altındaki yorumlara göz attı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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