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Ünlü Olunca Her Şey Mümkün Oluyor: Örümcekten Kurbağaya İsmi Bir Hayvana Verilmiş 10 Ünlü!

Ünlü Olunca Her Şey Mümkün Oluyor: Örümcekten Kurbağaya İsmi Bir Hayvana Verilmiş 10 Ünlü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.02.2025 - 01:47

Oldukça tuhaf bir içerikle karşınızdayız! Dünya çapında nam salmış ünlülerin adının bugüne dek birçok şeye verildiğini gördüğünüzden, duyduğunuzdan eminiz. 

Fakat emin olduğumuz bir şey daha var ki; iddia ediyoruz örümcekler ve böcekler gibi pek de hoş olmayan canlılara isimlerinin verilebileceğini düşünmemişsinizdir... 

Böyle bir şey varmış gerçekten! Sırf şekillerinde bir detay ünlülere benziyor diye, birçok hayvanın orijinal adında ünlülerin isimlerine yer verilmiş. Hazırsanız, birbirinden komik, adını ünlülerden almış hayvanlarla sizi tanıştırmak isteriz! 🚀

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Dünya çapında tanınan Hollywood ünlülerini birçok tuhaf konuyla konuşuyor, özel hayatlarını da epey bir irdeliyoruz!

Dünya çapında tanınan Hollywood ünlülerini birçok tuhaf konuyla konuşuyor, özel hayatlarını da epey bir irdeliyoruz!

Fakat bu sefer oldukça ilginç ve duyduğunuzda 'yok artık' diyeceğiniz bilgilerle karşınızdayız!

Ünlü isimlerin adı bugüne dek birçok eşyaya, evcil hayvana veya objeye verildi, hepimiz de bunlara şahitlik ettik. Peki ünlülerin isimlerinin nesli tükenmiş veya tükenmemiş birçok sürüngene de verildiğini biliyor muydunuz?

Hazırsanız sizi birbirinden ilginç, isimlerini ünlülerden alan canlılarla tanıştırıyoruz!

1. Agra Schwarzeneggeri

1. Agra Schwarzeneggeri

Agra schwarzeneggeri böceği, adını ünlü aksiyon yıldızı Arnold Schwarzenegger'den alıyor. Sebebini açıklamaya gerek var mı bilemiyoruz, zira yan yana gayet birbirlerini anımsatıyorlar bizce! 

Bilim adamlarının 2002 yılında bulunan böceğe Schwarzenegger'in ismini vermesinin sebebi başta ortada bulunan şişkin kolları!

2. Scaptia Beyonceae

2. Scaptia Beyonceae

Scaptia beyonceae böceği, 2009 yılında Avustralya'da keşfedilmiş, ismi ise 2011 yılında koyulmuş. Beyonce'nin sektördeki lakaplarından biri 'Queen B' biliyorsunuz ve buradaki B yalnızca adının baş harfini değil bir arıyı ve çalışkanlığını da simgeliyor. 

Bu böceği bulan bilim adamlarının böceğe Beyonce'nin adını vermesinin sebebi hem bu kraliçelik durumu hem de üstünde bulan bol altın rengi! Böceğe parlak altın rengi ve dikkat çekici görseli nedeniyle, Beyoncé’nin sahneye yansıyan ışıltısını hatırlatmak üzere bu ismi vermişler!

3. Aleiodes Shakirae

3. Aleiodes Shakirae

Bu sefer komik bir sebeple karşınızdayız! Gördüğünüz 'hareketli' böcek adını ünlü şarkıcı Shakira’dan alan bir yaban arısı türü.  

Böceğe Shakira'nın adının verilmesinin sebebi Shakira’nın kıvrak danslarına dayalı. Bilim insanları bu böceğin de vücudunu tıpkı Shakira’nın sahnedeki dansları gibi hareket ettirdiğin bir de üstüne larvaları hareket ettirebildiğini fark ettiği için bu kararı almış!

4. Agra Katewinsletae

4. Agra Katewinsletae

Yukarıda gördüğünüz parlak böcek adını ünlü oyuncu Kate Winslet'tan alan bir karaböcek türü. 

Böceğe bu ismin verilmesinin ardında yatan sebep ise Titanic'teki rolüne dayanıyor. Bilim insanları bu böceği tıpkı batmakta olan bir gemiden kurtulmaya çalışan karakteri Rose gibi, habitat kaybı nedeniyle 'batmakta olan bir tür' olarak değerlendirdiği için Winslet'ın ismini koymaya karar vermiş!

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5. Barbaturex Morrisoni

5. Barbaturex Morrisoni

Barbaturex morrisoni, adını ünlü rock grubu The Doors’un efsanevi solisti Jim Morrison'dan alıyor. 

Döneminin büyük kertenkelelerinden biri olan bu canlıya Morrison'un isminin verilmesinin sebebi enerjik sahne performansıyla özdeşleştirilen güçlü ve dikkat çekici yapısı! 2010 yılında keşfedilen bu türün nesli yüzyıllar önce tükenmiş.

6. Aegrotocatellus Jaggeri

6. Aegrotocatellus Jaggeri

Shakira'nınkine benzer bir hikaye de burada var. Aegrotocatellus jaggeri, adını ünlü rock yıldızı Mick Jagger'da trilobit! 

400 milyon yıl önce yaşamış bu böceğe hareketli yapısının Jagger’ın sahnedeki enerjisiyle benzerlik taşıdığı düşünüldüğü için Mick Jagger'ın ismi verilmiş. 2006 yılında keşfedilen trilobitin ne yazık ki soyu tükenmiş fakat tarihe bir rock yıldızı olarak geçmiş desek yalan olmaz!

7. Agra Liv

7. Agra Liv

Yine bir karaböcek türüyle karşınızdayız. Diğerine kıyasla daha sevimsiz fakat ince uzun olan bu böcek de ismini güzeller güzeli oyuncu Liv Tyler'dan alıyor.

2002 yılında nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olarak keşfedilen bu böceğe Liv Tyler'ın isminin verilmesinin sebebi zarif yapısından kaynaklanıyor.  Tyler’ın Yüzüklerin Efendisi'nde canlandırdığı Arwen karakterinin güzelliği ve zarafetine bir gönderme olan böcek doğada 'elf zarafeti' olarak adlandırılmış.

8. Hyla Stingi

8. Hyla Stingi

Hyla stingi kurbağası, adını ünlü şarkıcı Sting’den alıyor.  

Böceğe bu ismin verilmesinin sebebi, kurbağanın keskin, tiz ve dikkat çekici sesi ile Sting’in sahnedeki benzersiz vokal tarzının benzerliği. 2008 yılında keşfedilen Hyla stingi, aynı zamanda göz alıcı sarı ve siyah renkleriyle Sting’in sahne kostümleriyle de ilişkilendirilmiş. Ayrıca Sting, özellikle doğa ve çevre koruma alanında yaptığı bağışlarla meşhur isimlerden, sanıyoruz ki bu ismi verilen bilim adamları bu durumun da gayet farkındaymış!

9. Aptostichus Angelinajolieae

9. Aptostichus Angelinajolieae

Yukarıda gördüğünüz örümcek zehirli... Fakat aslında Angelina Jolie'yi onurlandırmak için onun ismi verilmiş. Böceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde 2012 yılında keşfeden bilim insanları, Angelina Jolie'nin mültecilere yaptığı yardımlar sebebiyle tarihe geçmesini isterken zehirli örümceğe adını koyuvermişler!

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10. Hyloscirtus Princecharlesi

10. Hyloscirtus Princecharlesi

Son olarak yine benzediğinden değil de onore etmek üzere verilmiş bir isimle karşınızdayız. Gördüğünüz bu benekli kurbağanın adı Prens Charles'tan geliyor. 

2008 yılında keşfedilen kurbağaya Prince Charles'ın adı, çevre korumaya yaptığı bağışlarına, sürdürülebilirlik ve doğa koruma alanındaki liderliğine bir saygı duruşu olsun diye verilmiş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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