Ünlü Olunca Her Şey Mümkün Oluyor: Örümcekten Kurbağaya İsmi Bir Hayvana Verilmiş 10 Ünlü!

Oldukça tuhaf bir içerikle karşınızdayız! Dünya çapında nam salmış ünlülerin adının bugüne dek birçok şeye verildiğini gördüğünüzden, duyduğunuzdan eminiz.

Fakat emin olduğumuz bir şey daha var ki; iddia ediyoruz örümcekler ve böcekler gibi pek de hoş olmayan canlılara isimlerinin verilebileceğini düşünmemişsinizdir...

Böyle bir şey varmış gerçekten! Sırf şekillerinde bir detay ünlülere benziyor diye, birçok hayvanın orijinal adında ünlülerin isimlerine yer verilmiş. Hazırsanız, birbirinden komik, adını ünlülerden almış hayvanlarla sizi tanıştırmak isteriz! 🚀