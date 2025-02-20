Ünlü Olunca Her Şey Mümkün Oluyor: Örümcekten Kurbağaya İsmi Bir Hayvana Verilmiş 10 Ünlü!
Ünlü Olunca Her Şey Mümkün Oluyor: Örümcekten Kurbağaya İsmi Bir Hayvana Verilmiş 10 Ünlü!
Oldukça tuhaf bir içerikle karşınızdayız! Dünya çapında nam salmış ünlülerin adının bugüne dek birçok şeye verildiğini gördüğünüzden, duyduğunuzdan eminiz.
Fakat emin olduğumuz bir şey daha var ki; iddia ediyoruz örümcekler ve böcekler gibi pek de hoş olmayan canlılara isimlerinin verilebileceğini düşünmemişsinizdir...
Böyle bir şey varmış gerçekten! Sırf şekillerinde bir detay ünlülere benziyor diye, birçok hayvanın orijinal adında ünlülerin isimlerine yer verilmiş. Hazırsanız, birbirinden komik, adını ünlülerden almış hayvanlarla sizi tanıştırmak isteriz! 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya çapında tanınan Hollywood ünlülerini birçok tuhaf konuyla konuşuyor, özel hayatlarını da epey bir irdeliyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Agra Schwarzeneggeri
2. Scaptia Beyonceae
3. Aleiodes Shakirae
4. Agra Katewinsletae
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Barbaturex Morrisoni
6. Aegrotocatellus Jaggeri
7. Agra Liv
8. Hyla Stingi
9. Aptostichus Angelinajolieae
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Hyloscirtus Princecharlesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın