İki Çift Lafı Var: Nur Yerlitaş Yaşasaydı Sibel Can'ın Birbirinden Kötü Elbise Seçimleri Hakkında Ne Derdi?
Sibel Can uzunca bir süredir, özellikle de son birkaç aydır sahneleri için seçtiği hepsi bir öncekinden daha da kötü elbiseleriyle gündeme oturuyor.
Sibel Can her zaman çok güzel o apayrı bir konu fakat kendisinin sahne yolculuğunda daha önce giydiği assolist şık kıyafetler göz önüne alındığında, son zamanlarda ne yaptığını ve neden yaptığı bir türlü anlaşılamıyor.
Daha önce kendisinin modacısı biricik dostu Nur Yerlitaş'tı biliyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları sürekli eleştiri yağdırıyor fakat değişen herhangi bir şey olmuyor. Biz de Chat GPT'ye bir danışmak istedik, acaba biz mi modadan anlamıyoruz emin olalım dedik; 'Sibel Can'ın kıymetli dostu ve modacısı Nur Yerlitaş yaşıyor olsaydı, sana göstereceğimiz elbiseler için yapacağı yorum ve analiz ne olurdu?' sorusunu yönelttik.
Gelin, detayları beraber inceleyelim!
Şöhrete uzanan yolculuğunda Yeşilçam filmlerini aratmayan detaylara sahip olan ünlü isimlerimizden biri Sibel Can!
Gazino patronları, prodüktörler derken kendini billur sesini milyonlara duyuracağından habersiz elinde mikrofonla bulmuş. Gerisi tamamen kendi başarısına ve eşi benzeri olmayan sesinin güzelliğine ait!
Her biri dilimize pelesenk şarkıları bir yana dursun, senelerdir de sahne kıyafetleriyle, asil ve zarif duruşuyla öne çıkıyor kendisi.
Fakat uzun bir süredir, özellikle de son birkaç aydır hepsi bir öncekinden daha beter olan, her defasında da sosyal medyayı yıkıp geçen tercihleriyle gündeme oturuyor Sibel Can.
Şimdi müsaadenizle sizi birkaç sene öncesine götürmek istiyoruz...
Aynı zamanda çok da yakın dosttular! Senelerce etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan ikiliye 2015'te nazar değmişti.
Son anına kadar da Sibel Can'ın tüm elbiselerinde, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Seda Sayan gibi ikon isimlerde de olduğu gibi Nur Yerlitaş'ın imzası vardı.
Tüm bunlar yaşanırken yazılan eleştiri yorumlarında dikkat çeken vurgu Nur Yerlitaş göndermeleriydi.
Artık yapay zekayla her şey mümkün biliyorsunuz. Sosyal medyada Nur Yerlitaş vurgusu artınca ChatGPT'nin kapısını bir çalalım dedik.
Ankara Konseri, sosyal medyanın gördüğü gibi şoke olduğu o elbise:
İzmir konserinde giydiği, renk uyumunu asla anlamlandıramadığımız o elbise:
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