İki Çift Lafı Var: Nur Yerlitaş Yaşasaydı Sibel Can'ın Birbirinden Kötü Elbise Seçimleri Hakkında Ne Derdi?

2020 yılında hayatını kaybettikten sonra sarsılan Sibel Can hem en yakın dostlarından birini hem de kıymetli modacısını kaybetmişti. Haliyle hayat devam etti ve Sibel Can başka modacılarla çalışmaya başladı. Tam da o dönemde tarzı değişti zaten. Eskiden sahne elbisesi seçimlerinde bariz bir çizgisi olan Sibel Can, birbiriyle çok alakasız, kafa karıştıran elbiseler tercih etmeye başladı. Son aylarda da 'ilallah' dedirtecek seviyeye ulaştı ne yazık ki.