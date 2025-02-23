İki Çift Lafı Var: Nur Yerlitaş Yaşasaydı Sibel Can'ın Birbirinden Kötü Elbise Seçimleri Hakkında Ne Derdi?

Sibel Can uzunca bir süredir, özellikle de son birkaç aydır sahneleri için seçtiği hepsi bir öncekinden daha da kötü elbiseleriyle gündeme oturuyor.

Sibel Can her zaman çok güzel o apayrı bir konu fakat kendisinin sahne yolculuğunda daha önce giydiği assolist şık kıyafetler göz önüne alındığında, son zamanlarda ne yaptığını ve neden yaptığı bir türlü anlaşılamıyor.

Daha önce kendisinin modacısı biricik dostu Nur Yerlitaş'tı biliyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları sürekli eleştiri yağdırıyor fakat değişen herhangi bir şey olmuyor. Biz de Chat GPT'ye bir danışmak istedik, acaba biz mi modadan anlamıyoruz emin olalım dedik; 'Sibel Can'ın kıymetli dostu ve modacısı Nur Yerlitaş yaşıyor olsaydı, sana göstereceğimiz elbiseler için yapacağı yorum ve analiz ne olurdu?' sorusunu yönelttik.

Gelin, detayları beraber inceleyelim!