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Korku Filmi Gibi: Bir Denizci Kuzey Atlantik Okyanus’unda Bir Gemideki Günlük Yaşamı Paylaştı

Korku Filmi Gibi: Bir Denizci Kuzey Atlantik Okyanus’unda Bir Gemideki Günlük Yaşamı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 22:20

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Dünya üzerindeki en gizemli ve korkutucu alanlar olan okyanuslar, büyüleyici bir bilinmezlikle doludur. Bu muazzam su kütleleri, keşfedilmemiş birçok sırrı bünyesinde barındırırken, aynı zamanda korku ve heyecanı bir arada yaşatan bir atmosfere sahiptir. Bu nedenle, denizcilik, insanların en çok ilgisini çeken mesleklerden biridir. Denizlerin derinliklerine dalmak, yeni yerler keşfetmek ve bu süreçte kendini geliştirmek, denizcilik mesleğinin sunduğu eşsiz fırsatlardan sadece birkaçıdır. Denizlerin ve okyanusların büyüleyici atmosferinde günler geçirmek pek çok kişiye oldukça merak uyandırıcı gelir.

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Kuzey Atlantik Okyanus’unda seyreden bir gemide çalışan denizci, gemideki bir gününü paylaştı.

Kuzey Atlantik Okyanus’unda seyreden bir gemide çalışan denizci, gemideki bir gününü paylaştı.

Ortaya çıkan ürkütücü görüntüler korku filmlerini aratmadı.

Ortaya çıkan ürkütücü görüntüler korku filmlerini aratmadı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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