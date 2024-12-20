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Zaten Bir Masal Diyarı Gibi Görünen Kapadokya'nın Sisler Altındaki Görüntüsü İzleyenleri Büyüledi

Zaten Bir Masal Diyarı Gibi Görünen Kapadokya'nın Sisler Altındaki Görüntüsü İzleyenleri Büyüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 19:01

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Ülkemizin turistik güzelliklerinden biri olan Peri Bacaları, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu eşsiz doğa harikası, görkemli görüntüsü ve büyüleyici atmosferi ile ziyaretçilerini adeta başka bir dünyaya taşıyor. Kendine has yapısı ve benzersiz güzelliği ile Peri Bacaları, Türkiye'nin en ilgi çekici turistik noktalarından biri olarak kabul edilir. Türkiye'nin bu en büyüleyici mekanlarından biri olan Peri Bacaları, görüntüsüyle tam olarak masal diyarlarını andırır.

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Zaten başlı başına bir masal diyarını andıran Peri Bacaları'nın sisler altındaki görüntüsü paylaşıldı.

Zaten başlı başına bir masal diyarını andıran Peri Bacaları'nın sisler altındaki görüntüsü paylaşıldı.

Ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri bir kere daha büyüledi.

Ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri bir kere daha büyüledi.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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