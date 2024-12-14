Fotoğraf Yine Can Alıyordu: Rize'de İki Kadın Denizi Çekerken Dalgalara Kapılmaktan Son Anda Kurtuldu

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Rize'de fırtınalı havada denizi görüntülemek isteyen iki kadın dalgaların yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.
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Suya kapılmaktan son anda kurtulan iki kadının o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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