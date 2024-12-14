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Fotoğraf Yine Can Alıyordu: Rize'de İki Kadın Denizi Çekerken Dalgalara Kapılmaktan Son Anda Kurtuldu

Fotoğraf Yine Can Alıyordu: Rize'de İki Kadın Denizi Çekerken Dalgalara Kapılmaktan Son Anda Kurtuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 19:22

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Soğuk havalar etkisini iyice arttırdı. Pek çok şehrimizde günlerdir yağış ve fırtına hakim. Özellikle Karadeniz bölgesinde yağışlar aralıksız sürüyor. Yine soğuk hava ve fırtınanın hakim olduğu Rize'de yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. İki kadın dalgalara kapılmaktan son anda kurtuldu.

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Rize'de fırtınalı havada denizi görüntülemek isteyen iki kadın dalgaların yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Rize'de fırtınalı havada denizi görüntülemek isteyen iki kadın dalgaların yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Suya kapılmaktan son anda kurtulan iki kadının o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Suya kapılmaktan son anda kurtulan iki kadının o anları, başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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