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Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Taksici Yaşananları Anlattı: "'Öldür Beni' Dedi, 'Allah'ından Bul' Dedim.''

Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Taksici Yaşananları Anlattı: "'Öldür Beni' Dedi, 'Allah'ından Bul' Dedim.''

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 23:28

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Bugün Manisa'da akılalmaz bir gasp girişimi gerçekleşti. 18 yaşındaki Emirhan Ü. taksisine bindiği Hakan Paktan’a bıçakla saldırdı. Hakan Paktan bıçağı farkederek hızlı bir hamleyle, saldırıdan kurtulmayı başardı. Uzun bir boğuşmanın ardından emniyet kemerini çözerek taksiden indi. Emirhan Ü. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Tepkilerin ardından saldırgan tekrar gözaltına alındı.

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Saldırıya uğrayan Hakan Paktan, o an yaşananları anlattı.

Saldırıya uğrayan Hakan Paktan, o an yaşananları anlattı.

Kendini zar zor dışarı attığını ve kendi elinde bıçak olduğunu söyleyen Paktan, saldırganın kendisine "Bana sok, vur beni, öldür beni" dediğini söyledi.

Kendini zar zor dışarı attığını ve kendi elinde bıçak olduğunu söyleyen Paktan, saldırganın kendisine "Bana sok, vur beni, öldür beni" dediğini söyledi.

İşte o açıklama;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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