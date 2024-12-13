Tebliğciler Bu Sefer de Kütahya'da Bir Eğlence Mekanında Ortaya Çıktı: Eğlenmeye Gidenler Duaya Eşlik Etti

Tebliğciler daha önce esnaf ziyaretleri yapar, kahvehaneleri gezerdi hatırlarsanız. Fakat son dönemde onları sık sık eğlence mekanlarında görüyoruz. Genel olarak pavyon gibi mekanlara giden tebliğciler, sahnedekilerden izin istiyor ve mikrofonu ellerine alıyorlar. Eğlenmek için mekana giden vatandaşlara bazı bilgiler verip uyarılar yapıyorlar. Bu durum sosyal medyada tepki de çekiyor.
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Tebliğciler bu sefer de Kütahya'da bir eğlence mekanında ortaya çıktı.
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Yine mikrofonu eline alıp dualar eden tebliğcilere, eğlenmeye gidenler "amin" diyerek eşlik etti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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