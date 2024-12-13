Tebliğciler Bu Sefer de Kütahya'da Bir Eğlence Mekanında Ortaya Çıktı: Eğlenmeye Gidenler Duaya Eşlik Etti

Tebliğciler daha önce esnaf ziyaretleri yapar, kahvehaneleri gezerdi hatırlarsanız. Fakat son dönemde onları sık sık eğlence mekanlarında görüyoruz. Genel olarak pavyon gibi mekanlara giden tebliğciler, sahnedekilerden izin istiyor ve mikrofonu ellerine alıyorlar. Eğlenmek için mekana giden vatandaşlara bazı bilgiler verip uyarılar yapıyorlar. Bu durum sosyal medyada tepki de çekiyor.