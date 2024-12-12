Gelin Askere mi Gidiyor? Bir Gelin Alma Töreninde Damadın Arkadaşlarının Aşırı Gergin Şiiri Viral Oldu

Düğünler, gelin ve damadın yaşamlarında en heyecan dolu anları. Bu özel gün, çiftin en yakın dostları için de aynı derecede heyecan vericidir. Herkesin heyecanla beklediği bu özel gün, renkli anlara da sahne olur. Özellikle yakın arkadaşların beklenmedik sürprizleri düğünün seyrini tamamen değiştirebilir. Sosyal medyada tam olarak böyle bir 'gelin alma merasimi' gündem oldu.