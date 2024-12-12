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Gelin Askere mi Gidiyor? Bir Gelin Alma Töreninde Damadın Arkadaşlarının Aşırı Gergin Şiiri Viral Oldu

Gelin Askere mi Gidiyor? Bir Gelin Alma Töreninde Damadın Arkadaşlarının Aşırı Gergin Şiiri Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 13:42

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Düğünler, gelin ve damadın yaşamlarında en heyecan dolu anları. Bu özel gün, çiftin en yakın dostları için de aynı derecede heyecan vericidir. Herkesin heyecanla beklediği bu özel gün, renkli anlara da sahne olur. Özellikle yakın arkadaşların beklenmedik sürprizleri düğünün seyrini tamamen değiştirebilir. Sosyal medyada tam olarak böyle bir 'gelin alma merasimi' gündem oldu.

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Damadın arkadaşları gelini almak için, evinin önünde bir şiir okudu.

Damadın arkadaşları gelini almak için, evinin önünde bir şiir okudu.

Fakat şiir biraz gergin okununca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Fakat şiir biraz gergin okununca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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