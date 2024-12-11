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Dayısı Tarafından Saçları Kestirilen Miniğin Yeni Saç Modeli Karşısında Yaşadığı 'Mutluluk' İçinizi Isıtacak

Dayısı Tarafından Saçları Kestirilen Miniğin Yeni Saç Modeli Karşısında Yaşadığı 'Mutluluk' İçinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.12.2024 - 17:42 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 17:45

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Kız çocukları için saçları çok değerli olabiliyor. Saçlar, onlar için sadece bir görünüm unsuru olmanın ötesinde, kendilerini ifade etme ve kişiliklerini yansıtma aracıdır. Saçlarına gösterdikleri bu özel ilgi ve değer, onların benzersiz ve özgün karakterlerini ortaya çıkarır. Sosyal medyada dayısı ile çektiği 'buluşma' videoları ile hepimizin kalbini eriten 'Balküpü'nü mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi geçtiğimiz günlerde dayısı yüzünden tatsız bir sınavdan geçti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDWfJl...
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Dayısı Mehmet Ali Çatal, Balküpü’nün o uzun kıvırcık saçlarını kestirdi.

Dayısı Mehmet Ali Çatal, Balküpü’nün o uzun kıvırcık saçlarını kestirdi.

Balküpü’nün yeni saçları karşısında yaşadığı bütün hisleri tek bir mimikle anlattığı o anlar izleyenleri güldürdü.

Balküpü’nün yeni saçları karşısında yaşadığı bütün hisleri tek bir mimikle anlattığı o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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