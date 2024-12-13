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Torunu Tarafından Müzeye Götürülen Karadenizli Babaanne Heykellere En Gerçekçi Yorumu Yaptı

Torunu Tarafından Müzeye Götürülen Karadenizli Babaanne Heykellere En Gerçekçi Yorumu Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 16:47

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Karadeniz insanı kendine hasi, eşsiz ve özgün karakter yapılarıyla tanınır. Bu özgün karakter yapıları, birçok fıkraya ilham kaynağı olmuş ve bu fıkralar, Karadeniz insanının benzersiz kişiliğini ve yaşam tarzını yansıtmıştır. Bu fıkralar, onların neşeli, mizahi ve zeki yanlarını gösterirken, aynı zamanda onların günlük yaşamlarından, kültürlerinden ve geleneklerinden de izler taşır. Karadeniz insanının açık sözlülüğü ve nüktedanlığı herkesçe bilinir. Torunu tarafından müze ziyaretine götürülen bir babaanne de bunu bir kere daha ortaya koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDFn4J...
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Bir torun Karadenizli babaannesine farklı bir gün yaşatmak istedi ve onu bir müzeye götürdü.

Bir torun Karadenizli babaannesine farklı bir gün yaşatmak istedi ve onu bir müzeye götürdü.

Heykelleri gören babaannenin aşırı gerçekçi yorumu izleyenleri güldürdü.

Heykelleri gören babaannenin aşırı gerçekçi yorumu izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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